Более миллиона гривен: Кристина Соловий призналась, отдала ли долг Святославу Вакарчуку

Кристина Соловий должна своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тысяч долларов. О долге стало известно еще в июле прошлого года, тогда певица объясняла, что не может отдать всю сумму сразу.

Спустя год Кристина поделилась, удалось ли погасить долг. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Сейчас певица призналась, что пока не вернула средства Святославу Вакарчуку, но настроена это сделать.

Я все отдам. Вряд ли он ждет, но, думаю, он будет удивлен, когда я ему отдам эту сумму... Я буду благодарна ему до конца своей жизни. Я не придумала пока как отблагодарить так, чтобы его это поразило, но это обязательно произойдет,

– поделилась Кристина Соловий.

В интервью Эмме Антонюк на ютуб-канале "Это никто не будет смотреть" Соловий отметила, что нет требования к срочному погашению долга.

Заметим, что по сегодняшнему курсу 27 тысяч долларов – это более 1,14 миллиона гривен.

Почему Кристина Соловий имеет долг перед Вакарчуком?