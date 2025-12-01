Более миллиона гривен: Кристина Соловий призналась, отдала ли долг Святославу Вакарчуку
- Кристина Соловий должна своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тысяч долларов, но пока не вернула эти средства.
- Святослав Вакарчук в течение десяти лет поддерживал Кристину Соловий финансово для реализации ее творческих проектов, и после завершения контракта она должна вернуть использованные средства.
Кристина Соловий должна своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тысяч долларов. О долге стало известно еще в июле прошлого года, тогда певица объясняла, что не может отдать всю сумму сразу.
Спустя год Кристина поделилась, удалось ли погасить долг. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Сейчас певица призналась, что пока не вернула средства Святославу Вакарчуку, но настроена это сделать.
Я все отдам. Вряд ли он ждет, но, думаю, он будет удивлен, когда я ему отдам эту сумму... Я буду благодарна ему до конца своей жизни. Я не придумала пока как отблагодарить так, чтобы его это поразило, но это обязательно произойдет,
– поделилась Кристина Соловий.
В интервью Эмме Антонюк на ютуб-канале "Это никто не будет смотреть" Соловий отметила, что нет требования к срочному погашению долга.
Заметим, что по сегодняшнему курсу 27 тысяч долларов – это более 1,14 миллиона гривен.
Почему Кристина Соловий имеет долг перед Вакарчуком?
- Святослав в течение десяти лет был продюсером Соловий и поддерживал певицу финансово для реализации ее творческих проектов – клипов, записей песен и других работ.
- Их сотрудничество завершилось в октябре 2023 года, когда закончился контракт.
- После расторжения контракта Кристина должна вернуть те средства, которые использовала во время работы под продюсерством Вакарчука.