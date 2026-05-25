Кристина Соловий рассекретила, вернула ли Вакарчуку миллионный долг

Святослав Вакарчук на протяжении десяти лет был продюсером Кристины Соловий. За это время он одолжил певице 27 тысяч долларов на творческие проекты.

После завершения сотрудничества Соловий должна была вернуть эти средства. О том, отдала ли артистка долг Вакарчуку, она рассказала в интервью для программы "Ближе к звездам" на ТЕТ.

По нынешнему курсу 27 тысяч долларов – это более 1,19 миллиона гривен. Кристина рассказала, что пока не вернула всю сумму экс-продюсеру, однако отметила, что она уже "на финишной прямой".

Ранее в интервью Соловий говорила, что никаких дедлайнов по возврату долга нет.

Также певица добавила, что после завершения сотрудничества они со Святославом Вакарчуком стали общаться меньше.

Мы не часто общались даже за время нашего сотрудничества. За исключением того периода, когда был первый альбом. Каждое его сообщение, каждое проявление внимания – это всегда была большая радость. По сути, он открыл во мне талант к написанию песен,

– подчеркнула Кристина Соловий.

И заметила, что многому научилась у своего бывшего продюсера, и сейчас она работает самостоятельно.

Как Соловий и Вакарчук завершили сотрудничество?

18 октября 2023 года стало известно, что Святослав Вакарчук и Кристина Соловий прекратили продюсерское сотрудничество. Это решение было связано с окончанием контракта. Стороны разошлись по взаимному согласию, без конфликтов или скандалов.