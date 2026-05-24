Ольга Фреймут в инстаграм-сториз на своей странице показала, как переживала массированный российский обстрел. Ночью 24 мая оккупанты запустили по Украине почти 700 целей

К слову Киевский театр оперы на Подоле пострадал из-за российского обстрела

Телеведущая показала, что приехала в Киев вечером 23 мая. Уже через несколько часов она опубликовала новое фото – на этот раз из укрытия. Вместе с детьми Ольга Фреймут скрывалась в автомобиле в паркинге.



Ольга Фреймут показала детей в укрытии / Фото из инстаграм-сториз

Впоследствии ведущая показала, что в результате обстрела пострадало ее жилье. На снимке видно выбитые окна и осколки стекла на полу.

Это страшная ночь. Моя квартира сейчас,

– написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут показала поврежденную квартиру / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, после начала полномасштабного вторжения Ольга Фреймут выехала с семьей за границу. Она проживает в Лондоне, где создала "Клуб манер". Ранее ведущая рассказывала, что этим летом ее дети Валерий и Евдокия поедут в лагерь, они будут отдыхать в Карпатах.

Какие последствия атаки на Киев 24 мая?

Ночью 24 мая Россия массированно атаковала украинскую столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. Последствия удара зафиксировали в разных районах Киева. Повреждены жилые дома, магазины, склады.

Под обстрел попали также торговые центры, учебные заведения, рынок, Национальный музей Чернобыля. Более 50 локаций пострадало. По перечню видно, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.

Продолжается ликвидация, на всех местах работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, в Бучанском и Обуховском районах погибли двое мужчин. Количество пострадавших составляет по меньшей мере 62 человека.