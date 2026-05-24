О последствиях атаки сообщили на странице театра в фейсбуке. Из-за обстрела пришлось отменить показ балета "Дюймовочка", который должен был состояться в воскресенье, 24 мая.

В Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета рассказали, что в результате ночного обстрела повреждено здание. Детали пока не сообщают.

Все приобретенные билеты остаются действительными. Спектакль будет перенесен на другую дату, о которой мы сообщим дополнительно в ближайшее время,

– написали в Киевской опере.

Киевский театр оперы пострадал из-за атаки / Фото из фейсбука театра

Что известно об обстреле Киевской области?

Ночью 24 мая Украина, в частности Киевская область, подверглась массированной комбинированной воздушной атаке. Россияне применили крылатые ракеты, баллистику и большое количество БпЛА.

В результате удара пострадали все районы Киевской области: Фастовский, Бучанский, Обуховский и Броварской, Белоцерковский. В Киеве много разрушений и пожаров.

Кроме того, российские оккупанты применили БРСД "Орешник". Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что ракета ударила в районе Белой Церкви. Пуск осуществили с полигона Капустин Яр.

По состоянию на 10 утра известно о двух погибших в результате российской атаки на Киев. 56 человек пострадали, 30 из них уже находятся в больницах. В том числе среди раненых – двое детей.