На фоне ухудшения состояния здоровья: кронпринцесса Норвегии появилась на публике с кислородной трубкой

Из-за ухудшения самочувствия кронпринцесса Норвегии Метте-Марит сейчас нечасто появляется на публике. Впрочем, 10 апреля она вместе с мужем, кронпринцом Хоконом, провела официальный прием для спортсменов, которые представляли страну на зимних Паралимпийских играх-2026.

На этом событии также присутствовали их дети – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Во время выхода Метте-Марит впервые появилась с кислородным катетером на лице, который помогает ей дышать. Об этом сообщило издание People.

Так, с фото, сделанных во время официального события, видно, что рядом с кронпринцессой находился помощник, который, вероятно, носил в сумке портативный кислородный концентратор.

Кронпринцесса Норвегии появилась на публике с кислородной трубкой

Что известно о заболевании Метте-Марит?