На этом событии также присутствовали их дети – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Во время выхода Метте-Марит впервые появилась с кислородным катетером на лице, который помогает ей дышать. Об этом сообщило издание People.
Так, с фото, сделанных во время официального события, видно, что рядом с кронпринцессой находился помощник, который, вероятно, носил в сумке портативный кислородный концентратор.
Кронпринцесса Норвегии появилась на публике с кислородной трубкой / Фото Getty Images
Что известно о заболевании Метте-Марит?
- Ее Высочество имеет хронический фиброз легких – неизлечимую болезнь, которая приводит к образованию рубцов в легочной ткани и затрудняет процесс дыхания.
- О диагнозе кронпринцессы стало известно в 2018 году, когда о нем официально сообщил королевский дворец.
- С тех пор Метте-Марит проходит необходимое лечение, направленное на замедление прогрессирования болезни. В частности, в октябре 2025 года она сделала месячную паузу в исполнении королевских обязанностей, чтобы пройти курс легочной реабилитации.
- Уже в конце того же года представители дворца заявили, что результаты медицинских обследований свидетельствуют о заметном ухудшении состояния здоровья Метте-Марит.