Не давал денег на еду: Мишина рассказала о издевательствах бывшего мужа во время беременности

Известная украинская актриса Ксения Мишина потрясла поклонников болезненными воспоминаниями о своем прошлом. Звезда впервые так подробно рассказала о психологическом и финансовом насилии, которому подверглась со стороны отца своего сына Платона во время беременности.

Как рассказала артистка в своем инстаграме, она готовилась стать матерью в 22 года. В начале отношений возлюбленный обещал ей счастливое совместное будущее и даже показывал квартиру в Киеве, которая должна была стать их семейным домом. Однако после известия о появлении ребенка мужчина кардинально изменил свое отношение.

Вместо ожидаемой поддержки Мишина столкнулась с холодным безразличием. Когда девушке нужно было оплатить очередной семестр обучения в университете, сожитель отказался ей помочь.

Помню, когда я уже была беременна, мы жили вместе, и мне нужно было оплатить семестр в университете, он грубо сказал мне: звони маме с папой – пусть они тебе платят. Вот такой будущий муж,

– вспоминает актриса.



Ксения Мишина беременна / Фото из инстаграма

Самым унизительным для молодой женщины стало строгое ограничение в деньгах на фоне общего достатка семьи. Ксения отмечает, что в их квартире в тумбочке всегда лежали большие суммы в долларах, однако ей категорически запрещалось их брать. Муж выделял беременной всего 100 гривен в день.

Помню, я так хотела есть и мне было так стыдно позвонить маме и папе, когда рядом, вроде бы, мой муж,

– поделилась звезда.

Ситуация осложнялась тяжелым течением беременности. Мишина страдала от сильного токсикоза и физически не могла находиться на кухне из-за запахов, которые вызывали сильную тошноту. На просьбу обеспечить ее нормальным питанием избранник хладнокровно отвечал, что она должна готовить себе сама.



Ксения Мишина беременна / Фото из инстаграма

Не выдержав таких издевательств, на шестом месяце беременности Ксения приняла окончательное решение уйти от мужа. После рождения Платона отец так и не появился в жизни мальчика. По словам актрисы, еще до родов он прямо заявил, что передумал и испугался ответственности.

Сейчас Платону уже 14 лет, и Ксения сталкивается с очень непростым периодом в воспитании подростка.