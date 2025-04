Едут за победой: кто и с какой песней будет представлять Украину на Евровидении-2025

Уже в мае состоится песенный конкурс Евровидение-2025, в котором примут участие представители Украины. Они с другими 36 конкурсантами будут соревноваться за победу.

О том, кто едет на Евровидение от Украины в этом году и с какой песней – смотрите на Show 24.

По результатам Национального отбора право представлять Украину на международной арене завоевал коллектив Ziferblat с композицией Bird of Pray. Их песня рассказывает о свете, что непременно приходит после темноты, а образ птицы символизирует возрождение и свободу. Особенностью названия композиции стала удачная игра слов – вместо традиционного "Bird of Prey" (хищная птица) авторы создали Bird of Pray (птица молитвы). Трек сочетает современное звучание с аутентичными народными мотивами.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

После победы в Нацотборе-2025 музыканты несколько усовершенствовали песню, дополнив ее динамическими элементами и звуковыми эффектами.

Кроме того, участники группы привлекли команду профессиональных режиссеров для создания совершенно новой концепции выступления, которая будет кардинально отличаться от номера, представленного на Национальном отборе.

Значительные изменения претерпели и образы музыкантов. Над новыми сценическими костюмами для Даниила, Валентина и Федора работали известный стилист Родион-Олег Шурыгин-Грекалов в сотрудничестве с режиссером Ильей Дуциком. Команда объяснила, что предыдущие наряды, хоть и были эффектными, не полностью раскрывали основную идею и эмоциональный посыл композиции.

Когда и где состоится Евровидение-2025

Музыкальный конкурс начнется 13 мая с первого полуфинала, где украинские исполнители представят свой номер под пятым порядковым номером. Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал, в котором определится победитель Евровидения-2025, запланирован на 17 мая.

Евровидение в этом году пройдет в Швейцарии в месте Базеле.

Накануне мы писали о прогнозах букмекеров на Евровидение-2025.