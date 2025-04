Їдуть за перемогою: хто та з якою піснею представлятиме Україну на Євробаченні-2025

Вже в травні відбудеться пісенний конкурс Євробачення-2025, в якому візьмуть участь представники України. Вони з іншими 36 конкурсантами змагатимуться за перемогу.

За результатами Національного відбору право представляти Україну на міжнародній арені виборов колектив Ziferblat із композицією Bird of Pray. Їхня пісня розповідає про світло, що неодмінно приходить після темряви, а образ птаха символізує відродження та волю. Особливістю назви композиції стала вдала гра слів – замість традиційного "Bird of Prey" (хижий птах) автори створили Bird of Pray (птах молитви). Трек поєднує сучасне звучання з автентичними народними мотивами.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Після перемоги в Нацвідборі-2025 музиканти дещо вдосконалили пісню, доповнивши її динамічними елементами та звуковими ефектами.

Крім того, учасники гурту залучили команду професійних режисерів для створення цілком нової концепції виступу, яка кардинально відрізнятиметься від номера, представленого на Національному відборі.

Значних змін зазнали й образи музикантів. Над новими сценічними костюмами для Даніїла, Валентина та Федора працювали відомий стиліст Родіон-Олег Шуригін-Грекалов у співпраці з режисером Іллею Дуциком. Команда пояснила, що попередні вбрання, хоч і були ефектними, не повністю розкривали основну ідею та емоційний посил композиції.

