Не только Гарри и Анна: кто из королевской семьи приезжал в Украину
- В 1996 году принц Чарльз (теперь король Чарльз III) посетил Украину с официальным визитом, встретившись с Леонидом Кучмой и посетив несколько памятных мест.
- Софи, герцогиня Эдинбургская, стала первой из королевской семьи, кто посетил Украину после начала полномасштабного вторжения России, встретившись с Владимиром Зеленским и жертвами войны.
Несмотря на войну в Украине и постоянную угрозу ракетных и дроновых атак, члены британской королевской семьи неоднократно приезжали в нашу страну. Чаще всего в медиа вспоминают о принце Гарри, а сегодня в объективах камер – принцесса Анна.
И, возможно, не всем известно, что когда-то в Украину приезжал и король Чарльз III, который на тот момент имел статус принца, пишет Show24.
Смотрите также Лежала на полу и рыдала, – Мадонна впервые призналась, что думала о самоубийстве
В 1996 году принц Уэльский приезжал в Украину. Он прибыл в Киев с официальным визитом. В медиа даже сохранилась фотография с того дня, когда представитель британской монархии здоровался с дирижером военного оркестра в парке Вечной славы.
Тогда принц Чарльз встретился с Леонидом Кучмой, посетил Мариинский дворец, а также возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Он пообщался с пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, ознакомился с деятельностью местных предпринимателей. Его турне также продвинулось в Крым, где в Севастополе посетил памятник британским войскам, погибших во время Крымской войны, и музей Балаклавской битвы.
Софи, герцогиня Эдинбургская, была первым членом королевской семьи, который приехал в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Она хотела проявить солидарность с украинцами, а также встретилась с Владимиром Зеленским и первой леди. Кроме того, герцогиня пообщалась с жертвами войны.
Софи Хелен встретилась с жителями Ирпеня и Бучи. По ее словам, люди "помогают своим общинам во времена большого отчаяния и нужды". Истории, рассказанные украинцами, поразили герцогиню. "Я заберу их истории с собой домой – в своем сердце", – сказала она.
Принц Гарри и принцесса Анна: какими были их визиты в Украину?
- Впервые в Украину принц Гарри приехал в апреле 2025 года. Тогда он прибыл во Львов, где посетил Superhumans Center – клинику, занимающуюся реабилитацией раненых военных и гражданских. Там он встретился медперсоналом, пациентами и ветеранами войны.
- Во второй раз с неанонсированным визитом принц приехал в Киев. Там он встретился с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также посетил народный мемориал на майдане Независимости. В течение дня герцог получил немало подарков, а сам он был довольно смущенным своей популярностью в Украине.
- А уже вчера, 30 сентября, украинскую столицу посетила принцесса Анна, родная сестра Чарльза III. Она встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими, почтила память погибших детей, а также посетила Центр защиты прав ребенка и встретилась с украинскими ветеранами и представителями полиции и ВСУ.