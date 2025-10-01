И, возможно, не всем известно, что когда-то в Украину приезжал и король Чарльз III, который на тот момент имел статус принца, пишет Show24.

Смотрите также Лежала на полу и рыдала, – Мадонна впервые призналась, что думала о самоубийстве

В 1996 году принц Уэльский приезжал в Украину. Он прибыл в Киев с официальным визитом. В медиа даже сохранилась фотография с того дня, когда представитель британской монархии здоровался с дирижером военного оркестра в парке Вечной славы.

Принц Уэльский в Киеве в 1996 году / Фото из архива "Укринформ"

Тогда принц Чарльз встретился с Леонидом Кучмой, посетил Мариинский дворец, а также возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Он пообщался с пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, ознакомился с деятельностью местных предпринимателей. Его турне также продвинулось в Крым, где в Севастополе посетил памятник британским войскам, погибших во время Крымской войны, и музей Балаклавской битвы.

Софи, герцогиня Эдинбургская, была первым членом королевской семьи, который приехал в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Она хотела проявить солидарность с украинцами, а также встретилась с Владимиром Зеленским и первой леди. Кроме того, герцогиня пообщалась с жертвами войны.

Герцогиня Эдинбургская в Киеве 29 апреля 2024 года / Фото Суспільне

Софи Хелен встретилась с жителями Ирпеня и Бучи. По ее словам, люди "помогают своим общинам во времена большого отчаяния и нужды". Истории, рассказанные украинцами, поразили герцогиню. "Я заберу их истории с собой домой – в своем сердце", – сказала она.

Принц Гарри и принцесса Анна: какими были их визиты в Украину?