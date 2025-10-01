Та, можливо, не всім відомо, що колись до України приїжджав і король Чарльз III, який на той момент мав статус принца, пише Show24.

У 1996 році принц Уельський приїздив до України. Він прибув до Києва з офіційним візитом. У медіа навіть збереглась світлина з того дня, коли представник британської монархії вітався з диригентом військового оркестру у парку Вічної слави.

Принц Уельський в Києві у 1996 році / Фото з архіву "Укрінформ"

Тоді принц Чарльз зустрівся з Леонідом Кучмою, відвідав Маріїнський палац, а також поклав квіти до могили Невідомого солдата. Він поспілкувався з літніми людьми й особами з інвалідністю, ознайомився з діяльністю місцевих підприємців. Його турне також просунулось до Криму, де у Севастополі відвідав пам'ятник британським військам, які загинули під час Кримської війни, та музей Балаклавської битви.

Софі, герцогиня Единбурзька, була першим членом королівської родини, який приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона хотіла проявити солідарність з українцями, а також зустрілась із Володимиром Зеленським та першою леді. Крім того, герцогиня поспілкувалась з жертвами війни.

Герцогиня Единбурзька у Києві 29 квітня 2024 року / Фото Суспільне

Софі Гелен зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі. За її словами, люди "допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби". Історії, розказані українцями, вразили герцогиню. "Я заберу їхні історії із собою додому – у своєму серці", – сказала вона.

