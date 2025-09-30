Тоді пара боролася за опіку над їхнім спільним сином Рокко. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Jay Shetty Podcast.

Не пропустіть Ніколь Кідман розлучилась з чоловіком після 19 років шлюбу, – ЗМІ

Як зазначили в The Hollywood Reporter, у 15 років Рокко вирішив, що хоче жити з батьком у Лондоні. Він покинув матір під час її туру Rebel Heart. Після цього у 2016 році між колишнім подружжям розпочалася складна боротьба за опіку над сином.

Коли хтось намагався забрати в мене дитину, це було так, ніби мене хотіли вбити. Саме так я тоді думала… Я просто лежала на підлозі своєї гримерки та ридала. Думала, що це кінець світу. Я не могла цього витримати,

– зізналася Мадонна.

Вона додала, що більше так не почувається. За словами співачки, віра допомогла їй пройти через випробування і вона засвоїла деякі уроки.

Подкаст On Purpose with Jay Shetty: дивіться відео онлайн

Що тепер відомо про стосунки Мадонни з Рокко?