Тоді пара боролася за опіку над їхнім спільним сином Рокко. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Jay Shetty Podcast.
Як зазначили в The Hollywood Reporter, у 15 років Рокко вирішив, що хоче жити з батьком у Лондоні. Він покинув матір під час її туру Rebel Heart. Після цього у 2016 році між колишнім подружжям розпочалася складна боротьба за опіку над сином.
Коли хтось намагався забрати в мене дитину, це було так, ніби мене хотіли вбити. Саме так я тоді думала… Я просто лежала на підлозі своєї гримерки та ридала. Думала, що це кінець світу. Я не могла цього витримати,
– зізналася Мадонна.
Вона додала, що більше так не почувається. За словами співачки, віра допомогла їй пройти через випробування і вона засвоїла деякі уроки.
Подкаст On Purpose with Jay Shetty: дивіться відео онлайн
Що тепер відомо про стосунки Мадонни з Рокко?
- Співачка народила сина у стосунках з американським кінорежисером та сценаристом Гаєм Річі у 2000 році. У 2008 році пара розлучилася.
- У підлітковому віці Рокко вирішив, що хоче жити з батьком, тому переїхав до нього у Велику Британію.
- Мадонна ж звинуватила колишнього чоловіка у незаконному утриманні сина. У січні 2016 року нью-йоркський суд зобов'язав Рокко повернутися до матері, але хлопець залишився в Лондоні з татом.
- Згодом співачка погодилася, що син житиме з Річі. За її словами, зараз з Рокко в них гарні стосунки.