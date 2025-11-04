Пропозицію їй зробив 29-річний футболіст Акім Морріс. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання RadarOnline.
Він (Акім – 24 Канал) приніс справжнє відчуття спокою та позитиву в життя Мадонни. Він зрілий, шанобливий, і вона каже, що він показав їй більше справжньої сили та стабільності, ніж будь-хто, з ким вона була – навіть її колишні чоловіки,
– розповів інсайдер.
Для довідки! Співачка познайомилася з футболістом у 2022 році під час зйомки для журналу Paper Magazine. Вони почали зустрічатися після того, як Мадонна розійшлася з боксером Джошем Поппером минулого року. Ще з літа виконавиця доволі часто публікує фото з Акімом на своїй сторінці в інстаграмі. Також це робить і сам Морріс. У січні навіть з'явилися чутки, що Мадонна виходить заміж за спортсмена через фото з діамантовою каблучкою під час новорічної поїздки до Токіо.
Джерела з близького оточення пари припускають, що весілля вони відзначать до кінця року. Для святкування вони розглядають Італію, Португалію або свій маєток в Іст-Гемптоні, Нью-Йорк.
Інсайдер додав, що пара планує укласти шлюбний контракт.
Водночас ні Мадонна, ні Акім Морріс наразі цю інформацію офіційно не підтверджували.
З ким Мадонна перебувала у шлюбі?
- Вперше вона вийшла заміж у 1985 році за актора Шона Пенна. Водночас вже через чотири роки спільного життя пара розлучилася.
- Пізніше Мадонна побралася з режисером Гаєм Річі. Відомо, що вперше вони зустрілись влітку 1998 року. Розлучення пари стало офіційним 15 жовтня 2008 року.