Не лише Гаррі та Анна: хто з королівської сім'ї приїжджав в Україну
- У 1996 році принц Чарльз (тепер король Чарльз III) відвідав Україну з офіційним візитом, зустрівшись з Леонідом Кучмою та відвідавши кілька пам'ятних місць.
- Софі, герцогиня Единбурзька, стала першою з королівської родини, хто відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, зустрівшись з Володимиром Зеленським та жертвами війни.
Попри війну в Україні та постійну загрозу ракетних і дронових атак, члени британської королівської родини неодноразово приїжджали до нашої країни. Найчастіше в медіа згадують про принца Гаррі, а сьогодні в об'єктивах камер – принцеса Анна.
Та, можливо, не всім відомо, що колись до України приїжджав і король Чарльз III, який на той момент мав статус принца, пише Show24.
У 1996 році принц Уельський приїздив до України. Він прибув до Києва з офіційним візитом. У медіа навіть збереглась світлина з того дня, коли представник британської монархії вітався з диригентом військового оркестру у парку Вічної слави.
Тоді принц Чарльз зустрівся з Леонідом Кучмою, відвідав Маріїнський палац, а також поклав квіти до могили Невідомого солдата. Він поспілкувався з літніми людьми й особами з інвалідністю, ознайомився з діяльністю місцевих підприємців. Його турне також просунулось до Криму, де у Севастополі відвідав пам'ятник британським військам, які загинули під час Кримської війни, та музей Балаклавської битви.
Софі, герцогиня Единбурзька, була першим членом королівської родини, який приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона хотіла проявити солідарність з українцями, а також зустрілась із Володимиром Зеленським та першою леді. Крім того, герцогиня поспілкувалась з жертвами війни.
Софі Гелен зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі. За її словами, люди "допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби". Історії, розказані українцями, вразили герцогиню. "Я заберу їхні історії із собою додому – у своєму серці", – сказала вона.
Принц Гаррі та принцеса Анна: якими були їхні візити в Україну?
- Вперше до України принц Гаррі приїхав у квітні 2025 року. Тоді він прибув до Львова, де відвідав Superhumans Center – клініку, що займається реабілітацією поранених військових та цивільних. Там він зустрівся медперсоналом, пацієнтами та ветеранами війни.
- Вдруге з неанонсованим візитом принц приїхав до Києва. Там він зустрівся з ветеранами війни та прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, а також відвідав народний меморіал на майдані Незалежності. Упродовж дня герцог отримав чимало подарунків, а сам він був доволі збентеженим своєю популярністю в Україні.
- А вже вчора, 30 вересня, до української столиці завітала принцеса Анна, рідна сестра Чарльза III. Вона зустрілась з Володимиром і Оленою Зеленськими, вшанувала пам'ять загиблих дітей, а також відвідала Центр захисту прав дитини та зустрілася з українськими ветеранами й представниками поліції та ЗСУ.