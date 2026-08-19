Миллионы просмотров и знакомые места: Эд Ширан, Майли Сайрус и другие снимали клипы в Украине
Киев не раз становился декорацией для музыкальных клипов мировых звезд. Эд Ширан, Coldplay, Дуа Липа, Розалия и другие артисты снимали свои клипы на улицах и в известных местах украинской столицы.
При этом не только Киев привлекал внимание иностранных музыкантов – для своих клипов они выбирали и другие уголки Украины. Далее в материале 24 Канала собраны самые известные музыкальные клипы мировых звезд, снятые в нашей стране.
Эд Ширан выпустил клип на песню 2step, записанную совместно с американским рэпером Lil Baby. Видео сняли осенью 2021 года в Киеве – на территории корпусов механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby): смотрите видео онлайн
Университетские корпуса КНУ также появлялись в клипе другой американской группы – Twenty One Pilots. Музыканты сняли там видео на песню Nico And The Niners, использовав помещения факультета кибернетики в качестве одной из главных локаций.
Twenty One Pilots – Nico And The Niners: смотрите видео онлайн
Киев неоднократно становился съемочной площадкой и для других мировых артистов. В 2019 году британская группа Coldplay представила клип на песню Trouble in Town, вдохновленный романом Джорджа Оруэлла "Скотный двор". В видео можно узнать улицу Старовокзальную, завод "Кузня на Рыбальском", Дом одежды на Львовской площади, Premier Hotel Lybid, торговый центр "Украина", жилой комплекс Chicago Central House и станцию метро "Олимпийская".
Coldplay – Trouble in Town: смотрите видео онлайн
Годом ранее Майли Сайрус и британский диджей Марк Ронсон сняли в столице клип на песню Nothing Breaks Like a Heart. Одной из главных локаций стал Дарницкий мост.
Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus: смотрите видео онлайн
Киев также появился в клипе на песню Lonely Together шведского диджея Avicii и британской певицы Риты Оры – съемки проходили, в частности, в баре Route 66 и на Рыбальском мосту.
Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora: смотрите видео онлайн
В 2021 году столицу показала в своем клипе SAOKO испанская певица Розалия. В видео она ездит на мотоцикле по Киеву, в частности по Подольско-Воскресенскому мосту и улице Набережно-Крещатицкой.
ROSALÍA – SAOKO: смотрите видео онлайн
В том же году вышел клип Дуа Липы We're Good, часть которого сняли в столице Украины.
Dua Lipa – We're Good: смотрите видео онлайн
Еще один клип, снятый до полномасштабной войны, увидел свет уже после ее начала. Речь идет о видео A$AP Rocky на песню Tailor Swif. Съемки проходили в Киеве, в частности на Троещине, еще до 2022 года, а сам клип вышел только в 2024 году.
A$AP Rocky – Tailor Swif: смотрите видео онлайн
При этом не только Киев привлекал внимание мировых музыкантов. Например, для клипа на песню Marooned британской группы Pink Floyd снимали кадры в заброшенной Припяти.
Pink Floyd – Marooned: смотрите видео онлайн
Американская группа Imagine Dragons, которая активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения России, представила видео на песню Crushed. В нем рассказали историю 14-летнего Александра из Новогригоровки в Николаевской области. Родной поселок мальчика пять месяцев находился под российской оккупацией. Именно последствия российского вторжения стали центральной частью этого клипа.
Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн
Напомним, что ранее фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял украинские флаги на концерте в Лондоне, показывая знак победы.