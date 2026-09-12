Каменских там не одна: кто из украинских звезд оказался в базе "Миротворца"

Украинский шоу-бизнес в последнее время работает по следующему принципу: едва успели обсудить один скандал –, как уже нагрянул следующий. На этот раз в центре внимания оказались Настя Каменских и Потап, которых одного за другим внесли в базу "Миротворца".

Но если кому-то кажется, что звездный дуэт оказался в очень одинокой компании, то это не так. 24 Канал рассказывает , кто из известных украинцев уже числится в базе "Миротворца" и почему они туда попали.

Настя Каменских



Настя Каменских / Фото из инстаграма



Настю Каменских внесли в базу "Миротворца" 10 сентября 2026 года после ее громкого интервью Екатерине Гордеевой. Певицу обвиняют в участии в "актах гуманитарной агрессии" и информационно-пропагандистских мероприятиях.

Особенно бурную реакцию вызвали слова Каменских о языковом вопросе в Украине и ее рассказ о психосоматических проблемах с голосом после перехода на украинский язык.

Потап



Потап / Фото из инстаграма



На следующий день к бывшей супруге присоединился Потап. Алексея Потапенко также внесли в базу, обвинив в участии в "актах гуманитарной агрессии" и информационно-пропагандистских мероприятиях. Поводом послужили его публичные заявления и интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Олег Винник



Олег Винник с женой / Фото из инстаграма



Олег Винник оказался в базе значительно раньше – еще в 2019 году. Причиной стало участие певца в российском проекте "Всем мир 519", который на "Миротворце" назвали пропагандистской антиукраинской акцией.

Ани Лорак



Ани Лорак / Фото из инстаграма



Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, также фигурирует в базе "Миротворца". После 2014 года певица продолжила активно работать в России, получать там музыкальные награды и выступать на российской сцене.

Таисия Повалий



Таисия Повалий / Фото из инстаграма



Певица много лет живет и работает в России, а после начала полномасштабной войны открыто поддержала страну-агрессора. Повалий выступала на российских пропагандистских мероприятиях и ездила с концертами на временно оккупированные территории Украины.

Юрий Бардаш



Юрий Бардаш / Скриншот из видео



Продюсер "Грибов", Quest Pistols и других популярных проектов Юрий Бардаш попал в базу еще в 2019 году. После резонансного интервью Юрию Дудю ему инкриминировали антиукраинскую пропаганду и манипулирование общественно значимой информацией.

Дальнейшие события лишь дополнили картину: после начала большой войны Бардаш переехал в Россию, поддержал агрессию против Украины, а впоследствии получил российский паспорт.

Регина Тодоренко



Регина Тодоренко / Фото из инстаграма



Уроженка Одессы и бывшая ведущая программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко тоже оказалась в базе. После 24 февраля 2022 года она осталась в России, продолжила работать на российском телевидении и не осудила агрессию против Украины.

Александр Волошин



Александр Волошин / Фото из инстаграма



Летом 2024 года "Миротворец" пополнился уже представителями блогерской тусовки. Одним из них стал Александр Волошин после своих заявлений на фоне российского ракетного удара по "Охматдету". Блогеру предъявили обвинения в распространении российской пропаганды и участии в информационно-психологической операции России.

Настя Умка



Настя Умка / Фото из инстаграма



Примерно в то же время в базу внесли блогершу Анастасию Туркот, более известную как Настя Умка. После удара по "Охматдету" она сделала ряд заявлений о завершении войны и сказала, что украинцам якобы уже "не нужны границы 91-го года". На сайте "Миротворец" ее обвинили в распространении российских нарративов. Сама блогерша заявляла, что ее слова неправильно поняли и вырвали из контекста.

Влада Роговенко



Влада Роговенко / инстаграм



Компанию Волошиной и Умце составила Влада Роговенко. После массированной российской атаки 8 июля 2024 года блогерша заговорила о необходимости договариваться с Россией. На "Миротворце" такие заявления расценили как распространение российских нарративов среди большой аудитории.

Напомним, что скандальные слова Насти Каменских об украинском языке уже обсуждают на российском телевидении.