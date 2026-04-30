6 звезд, которые стали мамами после 40 лет

Каждый человек сам чувствует, когда готов взять на себя ответственность за рождение и воспитание ребенка. Кому-то это легко дается и в 20 лет, однако некоторые ждут более подходящего периода.

Пожалуй, в этих историях самое страшное то, что из-за публичности известные люди постоянно получали вопросы от прессы и публики о будущем пополнении. Однако далеко не все знали, что эти люди проходят лишь бы почувствовать радость материнства. Не каждому из них оно далось так легко и просто. Поэтому 24 Канал решил рассказать истории украинских и иностранных звезд, которые доказывают, что все имеет свое время.

Важно Они родились в Украине, но стали очень популярными звездами России

Лавика

Певица Лавика (настоящее имя – Любовь Юнак) стала популярной благодаря проекту "Фабрика звезд". В 2018 году артистка вышла замуж за Владимира Борисенко. Но за совсем короткий период супруги развелись.

В мае 2025 года Лавика сообщила, что вышла замуж. Ее избранником стал Дмитрий Вознюк. Уже в декабре девушка родила сына в Киевском городском роддоме №7. Впервые она стала мамой именно в 40 лет.

Певица Лавика с сыном / Фото из инстаграма

Василиса Фролова

Василиса Фролова 11 лет находилась в отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они построили дом и хотели стать родителями, однако ведущей не удавалось забеременеть. Обращение к специалистам не помогали, поэтому в какой-то момент женщина отпустила эту ситуацию.

И забеременела Василиса от другого мужчины – продюсера Дмитрия Котеленца. В 2024 году она узаконила отношения с любимым, когда их сыну уже было 3 года. Отметим, что звезда родила в 43 года. Сегодня семья проживает в ОАЭ.

Василиса Фролова с сыном / Фото из инстаграма

Алла Мазур

Украинская телеведущая впервые почувствовала материнство в 43 года. Женщина не делится в публичной плоскости информацией о личной жизни, скрывает имя отца своего сына, однако отмечает, что держит баланс между работой, воспитанием ребенка и заботой о себе.

Алла Мазур с сыном / Фото из инстаграма

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья", что в ситкоме, что в реальной жизни имела трудности, чтобы стать мамой. Воплотить эту мечту ей удалось в 2004 году. Интересно, что в последней серии сериала можно заметить округлый животик Кортни, который пытались скрыть авторы.

Актриса пережила несколько выкидышей. Наконец она решилась на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, которое выступает современным методом лечения бесплодия). В 40 лет Кортни родила дочь Коко. Она не скрывала, что хотела родить еще одного ребенка, однако попытки были тщетными.

Кортни Кокс с дочерью / Фото из инстаграма актрисы

Сальма Хайек

Актриса много лет интенсивно работала над своей карьерой. Тягу к материнству она почувствовала в 41 год. По словам Сальмы, в зрелом возрасте она смогла дать ребенку гораздо больше, чем бы это было 10 лет назад.

Ева Лонгория

Звезда "Отчаянных домохозяек" долгое время говорила, что относится к категории чайлд-фри (это категория людей, которые сознательно и добровольно принимают решение не рожать детей).

Но когда встретила своего третьего мужа – Антонино Бастон, он убедил ее завести ребенка. От так, сыночек Сантьяго появился на свет в 2018 году. На тот момент Еве было 43 года.

Несколько дней назад 45-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая объявила о беременности от военного Алексея Ситайло.