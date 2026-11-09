В сеть слили имена финалисток и вероятной победительницы "Холостяка-15": кто они

Хотя в эфир вышел лишь четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", в сети уже обсуждают возможных финалисток проекта.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, ссылаясь на собственные источники, назвал двух участниц, которые якобы дойдут до финального выпуска шоу.

По словам блогера, баскетболист Вячеслав Кравцов будет выбирать между психологом Любовью Конате и Татьяной Бевз, которая руководит отделом маркетинга в международной компании.

Любовь Конате / Фото СТБ

Татьяна Бевз / Фото СТБ

Любовь имеет связь со спортивным миром: ее бывший муж был профессиональным баскетболистом. У женщины также есть дочь от предыдущих отношений, как и у Славы.

Беспалов утверждает, что впереди в проекте много эмоций, а одна из участниц уйдет из него с разбитым сердцем.

Любочка у нас в финале вместе с Таней Бевз, которая не выиграет проект. Она будет постоянно устраивать драмы, потому что она настоящая drama queen. А самое печальное и одновременно самое смешное в этой истории то, что впереди нас ждут ее истерики, слезы и скандалы. Все потому, что она по-настоящему влюбилась в Кравцова, а он просто над всем этим хохотал,

– отметил Богдан.

Инсайдерскую информацию подтверждают и внимательные очевидцы: подписчики сообщества блогера заметили съемочную группу шоу в родном городе Любови – Изяславе. По традиции проекта, знакомство "Холостяка" с семьями участниц происходит в 9-м выпуске, когда в шаге от финала остаются лишь четыре девушки.

Кроме того, Беспалов предположил, что участие Любови Конате в шоу может быть частью продуманного плана. По его данным, она и Вячеслав давно знакомы, а появление в реалити может помочь обоим привлечь внимание аудитории и стать более заметными в медиа.

Он понимал, что нужно выбрать победительницу, с которой можно будет засветиться в медийном пространстве. В итоге каждый из них получит свое. Он – определенную медийность, ведь ради этого и пошел на проект. Ну и, конечно, она,

– высказался блогер.

Богдан Беспалов рассказал о финале "Холостяка-15": смотрите видео онлайн

В то же время стоит учитывать, что это лишь предположения и информация из источников Богдана Беспалова. Кто на самом деле попадет в финал и кого выберет Вячеслав Кравцов, зрители узнают во время эфира на СТБ.

К слову, ранее мы рассказывали обо всех девушках, участвующих в 15-м сезоне шоу "Холостяк".