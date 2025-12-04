Кто такая Ирина Пикалова, которая получила долю в новой компании "Квартала 95" и является кумой Зеленских

Имя Ирины Пикаловой время от времени всплывало в новостях о "Квартал 95". Сегодня стало известно, что она получила долю в размере 10,5% в новой компании "Квартал ЮА", где в собственности уже нет Тимура Миндича.

Ирина – бывшая жена юмориста Александра Пикалова. Пара развелась после 18 лет брака. Об этой новости стало известно случайно, когда актер проговорился в одном из интервью. В материале 24 Канала рассказываем, что известно об Ирине Пикаловой, и что ее связывает с "Кварталом 95".

Жизнь с Пикаловым и Студия "Квартал 95"

Юморист познакомился с Ириной в 2003 году. Она пришла в студенческий театр "Беспризорник", где Александр был руководителем. Когда основали "Квартал 95", то вся команда переехала в украинскую столицу. На тот момент у мужчины не было денег, чтобы оплачивать жилье, поэтому женщина переехала в Киев только через 1,5 года.

В 2006 году у пары родился сын Михаил. Кроме того, Ирина Пикалова является крестной матерью дочери Зеленских. Известно, что женщина – лучшая подруга первой леди.

В 2021 году пара развелась, однако не рассказала, что стало причиной такого решения. Юморист оставил бывшей жене дом, а сам уехал из него.

И уже много лет Ирина работает в Студии "Квартал 95". Она постоянно гастролировала с актерами, а также занимает должность исполнительного директора. Сегодня стало известно, что участники студии "Квартал 95" создали новую компанию "Квартал ЮА" без участия Тимура Миндича.

Владельцами ООО "Квартал ЮА" являются: Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5), Степан Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).

Ирина не является публичной персоной, однако ее роль точно не второстепенная. Кроме того, теперь она еще и имеет долю собственности в "Квартал ЮА".

Интересно, что в соцсетях Ирины нет. Точнее, раньше она имела страницу в фейсбуке, но сейчас – исчезла.

