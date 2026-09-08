"Это все надо удалять?": кто такая Елизавета Ивахненко – "Муза" из пленок НАБУ и героиня мемов

Еще несколько дней назад о 24-летней юристке знали в основном в университетских кругах. Теперь ее имя фигурирует в деле НАБУ и САП "Карфаген", а сама девушка стала известна как "Муза" по обнародованным записям.

Сейчас о ней говорят не только из-за самого уголовного дела. В центре внимания оказался инстаграм Ивахненко ( который она уже закрыла), в котором девушка демонстрирует дорогие украшения, автомобили, хвастается люксовыми брендами, такими как Loro Piana, Porsche, и даже одеждой, в которой юристка приходит в суд. 24 Канал рассказывает о самых интересных фактах из биографии и образа жизни Ивахненко, а также о бурной и остроумной реакции социальных сетей и общества.

Кто такая "Муза"



Елизавета Ивахненко / Фото инстаграма



Как сообщает МЕЖА – антикоррупционный центр, они установили, что под этим псевдонимом в материалах дела ВАКС фигурирует именно Ивахненко. По версии следствия, она была близким лицом Сергея Кропивы, которого в деле называют "Канцлером".

Как сообщает НУ ОЮА, Елизавета Ивахненко училась у них с 2017 по 2024 год. В 2024 году получила диплом магистра.

После этого работала в университете лаборанткой, а также на общественных началах исполняла обязанности заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.

Параллельно Ивахненко продолжила обучение в аспирантуре. В конце 2024/2025 учебного года она прекратила трудовые отношения с университетом.

Porsche, Loro Piana и "это все нужно удалять?"



Елизавета Ивахненко-Муза в инстаграме



Наибольшую известность "Музе" принесли, пожалуй, не диплом и не должность в университете, а несколько фраз из обнародованных записей НАБУ.

Как сообщает "Эспрессо", в них женщина, которую следствие называет "Музой", говорит о Porsche, Loro Piana, часах, браслетах, сумках и шубах. В одном из диалогов она спрашивает, нужно ли все это удалять.



"Мне вообще все нужно удалить… У меня здесь Porsche, Loro Piana, Mimi, цветки, часы, браслеты, сумки. Мне все нужно удалить?"

А что было в инстаграме?

Отдельная часть этой истории – социальные сети. Все обратили внимание на фотографии с бывшей открытой страницы Ивахненко. Среди прочего, они анализировали дорогие украшения и вещи, которые можно увидеть на фото.

В частности, ТСН пишет об украшении Messika, которое журналисты сравнивали с тем, что упоминается в материалах дела. Сейчас инстаграм Ивахненко закрыт.

Mercedes, недвижимость и еще много роскоши

Внимание журналистов "Следство.Инфо" привлекло не только то, что было на фотографиях, но и список имущества:

В июне 2025 года Ивахненко стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска.

В октябре того же года на ее имя оформили нежилое помещение площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

Также в январе 2026 года квартира в Одессе площадью 64,5 квадратных метра перешла в собственность ее матери.

В то же время важно не смешивать открытые данные об имуществе с выводами о его происхождении. Это разные вещи, а окончательную оценку доказательствам по делу должен дать суд.

Дорогая одежда в суде



Елизавета Ивахненко / Фото "Суспильне"



Отдельный эпизод этой истории – наряды Ивахненко в Высшем антикоррупционном суде. 6 сентября она пришла на заседание в куртке Saint Laurent, стоимость которой в сети оценили примерно в 2,7 тысячи евро.



Скриншот с сайта mytheresa



На следующий день образ был другим. Ивахненко появилась в жакете украинского ателье Stassia 12, который, по данным ТСН, стоит 13 600 гривен.

Скриншот из соцсетей

В чем подозревают "Музу"

Как сообщает "Суспильне", по версии следствия, Ивахненко фигурирует в деле НАБУ и САП "Карфаген". Вероятно, она была близким лицом Сергея Кропивы, которого в материалах дела называют "Канцлером".

По версии ВАКС, Ивахненко, вероятно, могла быть причастна к легализации средств преступной организации. Защита это отрицает.

Сама Ивахненко заявляла в суде, что не знала ни о какой преступной организации и не имеет отношения к тому, что ей инкриминируют.

Что решил суд

Как сообщает 24 Канал, 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

В качестве альтернативы суд определил залог в размере 20 миллионов гривен. Прокуратура при этом просила залог в размере 50 миллионов гривен.

Важно: Ивахненко имеет статус подозреваемой, а не осужденной. Ее вина не установлена судом.

Сеть уже сделала из "Музы" мема

Как всегда, украинцы решили немного пошутить и здесь. И использовали для этого любимое развлечение – создание мемов.

Porsche, Loro Piana, "Муза", "Королева", дорогие наряды и судебные заседания очень быстро стали материалом для шуток в соцсетях.



























Украинские пользователи активно обсуждают не только само дело, но и стиль Ивахненко. Особенно после того, как она появилась в суде в наряде от Saint Laurent за несколько тысяч евро.





