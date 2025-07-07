Миллионы гривен: группа "Курган & Agregat" озвучила рекордную сумму, которую собрала на нужды бойцов

Группа "Курган & Agregat" подвела итоги благотворительного концертного тура по Украине. Коллектив объездил более 15 городов с презентацией альбома "Поле канифоли".

Участники группы "Курган и Agregat" собрали почти 20 миллионов гривен для Сил Обороны Украины – полная сумма составила 19 468 850 гривен. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницу.

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В коллективе сообщили, что более 6 миллионов гривен составили средства с проданных билетов. То есть это донат от самих "Курган и Agregat". Остальные – аукционы и донаты поклонников группы. В эту сумму также вошли 9 миллионов, собранные во "Дворце спорта".

Мы уже начали делать закупки, не дожидаясь финальных подсчетов, потому что война идет и запросы срочные. Вы можете в сохраненных историях и постах видеть все, но это только начало! "Бабла" собрали много, поэтому приступаем сразу к запросам от военных!

– сообщили участники группы.



Итоги тура "Курган и Agregat" / Фото из инстаграма группы

"Курган и Agregat" поблагодарили тех, кто приходил на их концерты и активно донатили. Они отметили, что гордятся своей аудиторией.

Какой инцидент произошел во время тура

Во время концертного тура группе "Курган и Agregat" внезапно запретили выступать в Виннице и Ивано-Франковске. Причиной стало то, что в песнях коллектива есть матерные слова. В группе предположили, что против выступлений были местные общины и администрации.

"Курган и Agregat" удалось найти другие площадки для того, чтобы все-таки провести концерты в этих городах. В частности, в Виннице удалось собрать для Сил обороны почти миллион гривен.