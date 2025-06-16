"Курган & Agregat" выступили в Виннице после скандала: удалось собрать бешеную сумму на ВСУ

Группе "Курган & Agregat" отменили выступления в Ивано-Франковске и Виннице из-за ругани в песнях. Но коллектив нашел другие площадки и таки провел концерты в городах. В Виннице удалось собрать немалую сумму на Силы обороны.

Группа "Курган & Agregat" 15 июня провела концерт в Виннице и отчиталась о собранных средствах. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницы.

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Коллективу удалось собрать для войска почти миллион гривен. Участники группы с иронией высказались о тех, кто не позволил им выступить на своих площадках из-за мата.

Винница, это вы мощную мощность выдали. Наматюкались для Сил Обороны примерно на 950 тысяч гривен. Почти миллион гривен на войско в городе, где нас засц*ли пускать выступать на одну площадку, потому что "там мат, вы что?",

– поделился Амиль Насиров из "Курган & Agregat".



Амиль Насиров о концерте в Виннице / Фото из инстаграм-сториз



Амиль Насиров о концерте в Виннице / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, 31 мая "Курган & Agregat" также выступили во Дворце спорта в Киеве с презентацией нового альбома "Поле канифоли". На помощь армии им удалось собрать более 9 миллионов гривен.

Детали скандала