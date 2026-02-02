Боль никогда не уменьшится, – дочь Кузьмы Скрябина чувственно почтила память отца
- 2 февраля исполняется 11 лет со дня смерти Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", который погиб в ДТП.
- Дочь Барбара и известные лица, такие как Наталья Могилевская, Ирина Билык, Слава Демин и Джамала, почтили память музыканта в социальных сетях.
Сегодня, 2 февраля, исполняется 11 лет со дня смерти Андрея Кузьменко. Лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП, которое произошло возле села Лозоватка Днепропетровской области. Внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом, он умер мгновенно. С Кузьмой попрощались во Львове, а похоронили его в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.
Дочь Кузьменко, Мария-Барбара, чувственно почтила память отца в инстаграме. Также она поделилась архивными фотографиями с музыкантом.
Барбара Кузьменко показала фото с отцом, где они позируют на фоне знаменитой надписи "Голливуд" в Калифорнии. Кузьма обнимает дочь за плачи. Они оба в очках и улыбаются.
Столько лет прошло. А такая боль никогда не уменьшится,
– написала девушка.
Барбара также поделилась фотографией Скрябина с женой – Светланой Бабийчук. Фото сделано во время путешествия по Америке. Вероятно, перед этим супруги были на шопинге, ведь в руках они держат пакеты.
Мои лучшие. В детстве мы объездили больше, чем полмира вместе. Воспоминания, которые всегда будут со мной,
– поделилась дочь Кузьмы.
Как звезды почтили память Кузьмы Скрябина?
- Наталья Могилевская
Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко были хорошими друзьями. Сегодня артистка также вспомнила покойного музыканта. На своей странице в инстаграме она поделилась серией архивных фото со Скрябиным.
Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока буду жить – буду тебя помнить,
– написала Могилевская.
Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма артистки
- Группа "Скрябин"
В инстаграме группы "Скрябин" опубликовали черно-белое фото Кузьмы.
11 лет, как нам остались только воспоминания и музыка. Встретимся в новых галактиках, в твоих новых мирах. Помним, чувак. Насовсем-навсегда,
– говорится в заметке.
- Слава Демин
Слава Демин в годовщину гибели Кузьмы Скрябина посвятил ему сообщение в инстаграме, к которому прикрепил фотографии с музыкантом. Интервьюер вспомнил день, когда не стало Андрея.
11 лет без Кузьмы. До сих пор помню, как 2 февраля в 09:40 был в эфире Люкс ФМ, и начали появляться новости об Андрее. Первый час – непонимание, шок. А потом осознание. Помню несколько ценных советов от Андрея, которые до сих пор использую. Спасибо тебе за дружбу и наши разговоры,
– написал Демин.
Слава также признался, что песня группы "Скрябин" "Дельфины" – до сих пор одна из его любимых.
Слава Демин и Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма интервьюера
- Ирина Билык
Все твои слова были пророческими. Не хватает тебя,
– написала Ирина Билык под черно-белым фото Кузьменко.
- Джамала
В сториз Джамала распространила коллаж с совместными фото с Кузьмой.
11 лет. Помним,
– написала певица.