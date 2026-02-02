Дочь Кузьменко, Мария-Барбара, чувственно почтила память отца в инстаграме. Также она поделилась архивными фотографиями с музыкантом.

Барбара Кузьменко показала фото с отцом, где они позируют на фоне знаменитой надписи "Голливуд" в Калифорнии. Кузьма обнимает дочь за плачи. Они оба в очках и улыбаются.

Столько лет прошло. А такая боль никогда не уменьшится,

– написала девушка.

Кузьма Скрябин и его дочь Барбара / Скриншот из инстаграма девушки

Барбара также поделилась фотографией Скрябина с женой – Светланой Бабийчук. Фото сделано во время путешествия по Америке. Вероятно, перед этим супруги были на шопинге, ведь в руках они держат пакеты.

Мои лучшие. В детстве мы объездили больше, чем полмира вместе. Воспоминания, которые всегда будут со мной,

– поделилась дочь Кузьмы.

Андрей Кузьменко и Светлана Бабийчук / Скриншот из инстаграма Барбары

Как звезды почтили память Кузьмы Скрябина?

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко были хорошими друзьями. Сегодня артистка также вспомнила покойного музыканта. На своей странице в инстаграме она поделилась серией архивных фото со Скрябиным.

Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока буду жить – буду тебя помнить,

– написала Могилевская.

Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма артистки

Группа "Скрябин"

В инстаграме группы "Скрябин" опубликовали черно-белое фото Кузьмы.

11 лет, как нам остались только воспоминания и музыка. Встретимся в новых галактиках, в твоих новых мирах. Помним, чувак. Насовсем-навсегда,

– говорится в заметке.

Слава Демин

Слава Демин в годовщину гибели Кузьмы Скрябина посвятил ему сообщение в инстаграме, к которому прикрепил фотографии с музыкантом. Интервьюер вспомнил день, когда не стало Андрея.

11 лет без Кузьмы. До сих пор помню, как 2 февраля в 09:40 был в эфире Люкс ФМ, и начали появляться новости об Андрее. Первый час – непонимание, шок. А потом осознание. Помню несколько ценных советов от Андрея, которые до сих пор использую. Спасибо тебе за дружбу и наши разговоры,

– написал Демин.

Слава также признался, что песня группы "Скрябин" "Дельфины" – до сих пор одна из его любимых.

Слава Демин и Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма интервьюера

Ирина Билык

Все твои слова были пророческими. Не хватает тебя,

– написала Ирина Билык под черно-белым фото Кузьменко.

Джамала

В сториз Джамала распространила коллаж с совместными фото с Кузьмой.

11 лет. Помним,

– написала певица.

Джамала и Андрей Кузьменко / Скриншот из инстаграма певицы