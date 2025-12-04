Актеры "Квартала 95" стали совладельцами новой компании: где сейчас Кошевой, Пикалов и другие

"Квартал 95" открестился от бывшего совладельца студии не только на словах, но и официально. Команда зарегистрировала новую компанию ООО "Квартал ЮА", где среди владельцев больше нет бизнесмена Тимура Миндича.

Владельцами нового юридического лица продакшна являются семь человек, которые так или иначе играют важную роль в команде "Квартала 95". 24 Канал расскажет, что известно о наиболее медийных владельцах студии и где они находятся сейчас.

Владельцами ООО "Квартал ЮА" являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%).

Сергей Шефир – бывший сценарист и продюсер "Квартала 95". Когда Владимир Зеленский стал президентом, Шефир был его первым помощником. В 2024 году Сергей Шефир был уволен с должности, однако сам мужчина отметил, что он остается "в команде президента".

Ирина Пикалова – бывшая жена Александра Пикалова, которая также является частью команды "кварталовцев" и занимала должность исполнительного директора.

Сергей Казанин

Актера больше знают как Степана Казанина. Это имя "прицепилось" к нему в университете, поэтому сейчас лишь родные называют его Сергеем. Он родился в России, где играл в КВН. Участвуя в киевской лиге, познакомился с командой "кварталовцев" и присоединился к ней.

Сейчас он остается в Украине и продолжает выступать как актер "Квартала 95". Кроме того, занимается эвакуацией детей из прифронтовых регионов.



Евгений Кошевой

Евгений Кошевой всегда был одним из главных лиц "Квартала". Он родился в Харьковской области, впоследствии жил в Алчевске. После вступления в команду "95 Квартала" стал не только профессиональным юмористом, но и актером – сыграл во многих фильмах и телепроектах.

В 2019 году занял должность художественного руководителя студии "Квартал 95", ведущим "Лиги смеха", заменив Зеленского. Сейчас он продолжает юмористическую деятельность и занимается волонтерством, ведь является амбассадором нескольких благотворительных организаций.



Юрий Крапов

Актер родился в Кривом Роге, выступал в театре эстрадных миниатюр с Юрием Корявченковым. Впоследствии тоже присоединился к команде "Квартала". На сцене перевоплощался в разных политиков – Виктора Ющенко, Леонида Кучму, Петра Порошенко и других.

Юрий Крапов с осторожностью относится к публичности (например, совсем не ведет соцсети), но сейчас остается участником "Квартала 95".



Александр Пикалов

Юморист родился в Кривом Роге, в студенческие годы играл в КВН, был участником команды "Криворожская шпана". В 1997 вместе с Зеленским и Манжосовым создал команду "95 Квартал". После начала полномасштабной войны занимался волонтерством, а впоследствии присоединился к рядам Нацгвардии Украины.

В сети сомневаются, действительно ли актер служит. Сейчас он, вероятно, находится в имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Но в то же время концертирует с "Кварталом". Как утверждал Евгений Кошевой, Пикалов каждый раз получает разрешение от командования на съемки.



Также среди владельцев компании – Роман Маров. Он был в составе команды "Квартала" еще со времен КВН, а после создания студии отошел в авторскую команду. Вероятно, Маров относится к тем, кто создает юмористические тексты и сценки для "кварталовцев". О Романе Марове не так много информации в сети. Известно, что он родился в России.