С Квитковой, Ефросининой, Осадчей и другими: во Львове состоялся Woman Force Forum 2026

21 марта во Львове состоялся Woman Force Forum 2026 – один из самых масштабных в Украине форумов, посвященных женскому лидерству, предпринимательству и личностному развитию.

Событие собрало более 600 участниц из разных уголков страны, а на сцене выступили более 20 спикеров, которые делились собственным опытом и говорили о вызовах, развитие и баланс в современном мире. Журналисты 24 Канала посетили Woman Force Forum 2026 – больше о мероприятии читайте дальше.

Так, Woman Force Forum 2026 прошел в Emily Event Hall на территории Emily Resort. Программа форума охватывала семь тематических блоков – от бизнеса и публичности до стиля, креативности, трансформации и партнерства.

Кто из звезд выступил на Woman Force Forum 2026?

Среди спикеров были известные представительницы медиа, культуры и бизнеса. В частности, певица TAYANNA говорила о новом поколении женщин, которые самостоятельно формируют правила, а 23-летняя ветеранка войны Руся Данилкина поделилась опытом личных трансформаций и преодоления кризисных периодов.

Тему публичности отдельно подняла телеведущая Екатерина Осадчая, которая рассказала о своей многолетней работе в медиа и поделилась, как популярность может быть не маской, а инструментом влияния.

Екатерина Осадчая / Фото Любови Винтоняк

В формате публичного диалога Маша Ефросинина и юмористка Лера Мандзюк поделились собственными размышлениями о жизни вне сцены, общественное давление и право быть разной.

О силе характера и выдержке рассказывала дзюдоистка Дарья Билодид. Отдельный блок был посвящен бизнесу: успешные предпринимательницы Анастасия Скальницкая, Татьяна Парфильева, Ника Гук и Анна Завертайло вместе с модератором Дашей Квитковой обсудили развитие бизнеса, масштабирование и управленческие решения. Предпринимательница Татьяна Фолошня подняла тему интуиции, решений и роли ошибок в развитии.

О построении бренда и репутации говорила дизайнер ювелирных изделий Валерия Гузема, тогда как актриса Наталка Денисенко подняла тему того, как не потерять себя "в мире образов и публичности".

О стиле как инструменте самовыражения рассказала дизайнер Эльвира Гасанова, а Алина Френдий – о построении личного бренда в соцсетях.

Алина Френдий выступила на Woman Force Forum 2026 / Фото SHEREDKO VERONIKA

Также во время форума поднимали темы эмоциональной устойчивости и внутренней опоры – об этом, в частности, говорила Ирина Пистрюга. Блогер поделилась с участницами форума практиками ментального равновесия, инструментами саморегуляции и способами сохранять ясность в мире постоянных изменений.

Завершающие дискуссии были посвящены теме партнерства и семьи. Звездные супруги Кристины и Григория Решетников поделились опытом совмещения карьеры и личной жизни, а блогер Дмитрий Остапенко говорил то, как строить отношения, что вдохновляют, а не истощают.

Среди гостей форума – любимые звезды

На форуме можно было встретить немало звездных пар. В частности Дашу Квиткову за кулисами поддерживал ее любимый Владимир Бражко. Мужчина постоянно был рядом с избранницей, а когда она модерировала дискуссию – внимательно слушал вместе с другими участниками форума в зале.

Наталка Денисенко приехала во Львов вместе с Юрием Савранским. Мужчина сопровождал любимую за кулисами, во время фотосессии с поклонницами.

Блогеры Таня Парфильева и Анастасия Скальницкая тоже приехали на форум с мужчинами. Все радостно общались с участницами мероприятия, фотографировались, делились советами и просто наслаждались компанией успешных женщин.

В конце насыщенного дня на сцене Woman Force Forum 2026 спела TAYANNA.

Что важно, форум соединил в себе не только выступления известных спикеров, но и возможность для живого общения, новых знакомств и обмена опытом. Участницы получили возможность не только услышать истории успеха, но и переосмыслить собственный путь и вдохновиться к дальнейшему развитию в собственном деле.