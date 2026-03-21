В новых песнях украинские звезды все чаще обращаются к внутренним состояниям – говорят о любви, поиск опоры и принятия себя. 24 Канал собрал главные весенние премьеры этой недели, которые стоит услышать.

Интересно "То, что не разрешено": Иван Люленов приглашает на сольный концерт в Киеве

TAYANNA

Певица представила слушателям новый весенний сингл. Эта композиция о состоянии весны, что не только снаружи, но и внутри человека. Она о легкости чувств, новую энергию тепло и желание быть рядом.

Она родилась из чувств близости и легкости, из того состояния, когда рядом есть человек, в объятиях которого ты чувствуешь спокойствие и безопасность. Хотелось передать ощущение утра, теплого ветра, гор и той нежности, которая приходит вместе с любовью,

– делится TAYANNA.

TAYANNA – "Потоками": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

После откровенных песен о сложной любви и зависимости певица открывает новую сторону своего творчества. Она презентовала новую композицию о любви, что мотивирует, вдохновляет и поддерживает. Трек призывает не бояться идти навстречу своему человеку и поддерживать друг друга.

"Это песня о человеке, рядом с которым ты становишься лучшей версией себя. Мне очень хочется, чтобы эта песня стала частью важных жизненных моментов - признаний в любви, предложений или свадеб. И если так произойдет, я буду по-настоящему счастлива!" – комментирует Анна Тринчер.

Анна Тринчер – "Палає": смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Дива украинского шоу-бизнеса презентовала долгожданный альбом "Кохання. Сльози. Маніфест". В него вошло 33 песни – это как новые композиции, так и украиноязычные версии популярных хитов певицы. Также Тина Кароль объявила всеукраинский тур, где вживую прозвучат эти треки.

"Кохання. Сльози. Маніфест" отражает внутреннюю логику тура и объединяет в себе философию всего моего творчества. Песни никогда не рождаются как задача или концепция – они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения,

– поделилась Кароль.

Тина Кароль – "Полюси": слушайте онлайн

Геля Зозуля и Two from Zoo

Народная любимица и загадочный артист спели в дуэте. Это история о двух людях, которые искренне любили друг друга. Но из-за разных ценностей и обид оказались порознь. В песне звучат метафора моря и далекого горизонта, что символизирует расстояние между людьми, которые раньше были близкими.

"Мы оба загорелись этой песней – нас повела за собой музыка, и вот наконец мы отпускаем ее в свободное плавание. Она полна игры со словами, омонимов и тонкого юмора между строк", – поделились Two from Zoo.

Геля Зозуля и Two from Zoo – "Розлучена – розлючена": смотрите видео онлайн

Lida Lee

Певица выпустила новую композицию о поиске света в самые темные времена. Она посвятила трек своему второму дню рождения. Песня рассказывает о поиске опоры и внутреннем выборе, что стоит перед человеком в сложные периоды его жизни. Перед ней открывается несколько путей – и только от ее решения будет зависеть, что будет происходить дальше.

Lida Lee – "Під дощем": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Исполнительница выпустила новый ироничный трек и спела на английском. В этой песне объединились стресс, смех, фатум и шквал эмоций. Ритмичная композиция вызывает улыбку и заряжает позитивом.

Klavdia Petrivna – SLAY: смотрите видео онлайн

FIЇNKA

Исполнительница представила новое звучание легендарной композиции Николая Мозгового. Теперь песня звучит в мощной рок-аранжировке. Это благодаря доверию Елены Мозговой, которая выбрала именно FIЇNKA и чтобы эта песня прозвучала на концерте памяти композитора.

Эта песня – как Карпаты: вечная, мощная, полна эмоций, которые не угасают годами. Я люблю ее с детства, и честь петь ее – это действительно что-то невероятное,

– делится FIЇNKA.

FIЇNKA – "Карпатські квіти": смотрите видео онлайн

Добавим, также новую работу представила украинка Таня Муиньо. Режиссер сняла клип для BTS на песню Swim, который за пять часов собрал 13 миллионов просмотров на YouTube.