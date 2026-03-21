У нових піснях українські зірки все частіше звертаються до внутрішніх станів – говорять про кохання, пошук опори й прийняття себе. 24 Канал зібрав головні весняні прем'єри цього тижня, які варто почути.

TAYANNA

Співачка представила слухачам новий весняний сингл. Ця композиція про стан весни, що не тільки ззовні, але й всередині людини. Вона про легкість почуттів, нову енергію тепло і бажання бути поруч.

Вона народилась із почуттів близькості та легкості, з того стану, коли поруч є людина, в обіймах якої ти відчуваєш спокій і безпеку. Хотілося передати відчуття ранку, теплого вітру, гір і тієї ніжності, яка приходить разом із коханням,

– ділиться TAYANNA.

Анна Трінчер

Після відвертих пісень про складне кохання і залежність співачка відкриває нову сторону своєї творчості. Вона презентувала нову композицію про кохання, що мотивує, надихає та підтримує. Трек закликає не боятися йти назустріч своїй людині та підтримувати одне одного.

"Це пісня про людину, поруч із якою ти стаєш кращою версією себе. Мені дуже хочеться, щоб ця пісня стала частиною важливих життєвих моментів — зізнань у коханні, пропозицій чи весіль. І якщо так станеться, я буду по-справжньому щаслива!" – коментує Анна Трінчер.

Тіна Кароль

Діва українського шоубізнесу презентувала довгоочікуваний альбом "Кохання. Сльози. Маніфест". До нього увійшло 33 пісні – це як нові композиції, так і україномовні версії популярних хітів співачки. Також Тіна Кароль оголосила всеукраїнський тур, де наживо прозвучать ці треки.

"Кохання. Сльози. Маніфест" відображає внутрішню логіку туру й об'єднує в собі філософію всієї моєї творчості. Пісні ніколи не народжуються як завдання чи концепція – вони завжди починаються з почуттів. Переосмислення пісень українською стало природним продовженням внутрішнього натхнення,

– поділилась Кароль.

Геля Зозуля та Two from Zoo

Народна улюблениця й загадковий артист заспівали в дуеті. Це історія про двох людей, які щиро кохали одне одного. Але через різні цінності та образи опинилися порізно. У пізні лунають метафора моря і далекого горизонту, що символізує відстань між людьми, які раніше були близькими.

"Ми обоє загорілися цією піснею – нас повела за собою музика, і ось нарешті ми відпускаємо її у вільне плавання. Вона повна гри зі словами, омонімів і тонкого гумору між рядків", – поділилися Two from Zoo.

Lida Lee

Співачка випустила нову композицію про пошук світла у найтемніші часи. Вона присвятила трек своєму другому дню народженню. Пісня розповідає про пошук опори та внутрішній вибір, що стоїть перед людиною у складні періоди її життя. Перед нею відкривається кілька шляхів – і лише від її рішення залежатиме, що відбуватиметься далі.

Klavdia Petrivna

Виконавиця випустила новий іронічний трек та заспівала англійською. У цій пісні об'єдналися стрес, сміх, фатум і шквал емоцій. Ритмічна композиція викликає усмішку та заряджає позитивом.

FIЇNKA

Виконавиця презентувала нове звучання легендарної композиції Миколи Мозгового. Тепер пісня лунає у потужному рок-аранжуванні. Це завдяки довірі Олени Мозгової, яка обрала саме FIЇNKA і щоб ця пісня прозвучала на концерті пам'яті композитора.

Ця пісня – як Карпати: вічна, потужна, сповнена емоцій, які не згасають роками. Я люблю її з дитинства, і честь співати її – це справді щось неймовірне,

– ділиться FIЇNKA.

Додамо, також нову роботу представила українка Таня Муіньо. Режисерка зняла кліп для BTS на пісню Swim, який за п'ять годин зібрав 13 мільйонів переглядів на YouTube.