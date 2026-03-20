Відео на Swim знімала українська режисерка Таня Муіньо, а оператором-постановником виступив українець Нікіта Кузьменко. Кліп вже презентували на ютубі і всього за п'ять годин ролик зібрав 13 мільйонів переглядів.

Не пропустіть З Жаданом, Джамалою, Вакарчуком та іншими: як Ліна Костенко відсвяткувала 96-річчя

Як написала BBC, композиція Swim розповідає про те, як варто віддаватися течії життя і рухатися вперед, навіть коли обставини намагаються затягнути під воду.

Зауважимо, що головну роль в відеороботі виконала американська акторка Лілі Рейнхарт, яка відома глядачам як Бетті з серіалу "Рівердейл".

BTS – Swim: дивіться відео онлайн

Реліз нового кліпу відбувся на тлі величезного ажіотажу перед концертом BTS просто неба в центрі Сеула. Це буде перший концерт гурту після майже чотирирічної перерви, під час якої всі семеро учасників проходили обов'язкову військову службу. Виступ відбудеться напередодні світового туру BTS з 82 концертами.

До речі, Swim – це не перша співпраця Тані Муіньо з BTS. У 2023 році вона знімала кліп Standing Next to You для Чонгука. Знімання відеороботи тоді проходили на покинутій електростанції Келенфельд у Будапешті, а в кадрі також з'явилася українська модель Паша Гаруля.

