Видео на Swim снимала украинский режиссер Таня Муиньо, а оператором-постановщиком выступил украинец Никита Кузьменко. Клип уже презентовали на ютубе и всего за пять часов ролик собрал 13 миллионов просмотров.

Не пропустите С Жаданом, Джамалой, Вакарчуком и другими: как Лина Костенко отпраздновала 96-летие

Как написала BBC, композиция Swim рассказывает о том, как стоит отдаваться течению жизни и двигаться вперед, даже когда обстоятельства пытаются затянуть под воду.

Заметим, что главную роль в видеоработе исполнила американская актриса Лили Рейнхарт, которая известна зрителям как Бетти из сериала "Ривердейл".

BTS – Swim: смотрите видео онлайн

Релиз нового клипа состоялся на фоне огромного ажиотажа перед концертом BTS под открытым небом в центре Сеула. Это будет первый концерт группы после почти четырехлетнего перерыва, во время которого все семеро участников проходили обязательную военную службу. Выступление состоится накануне мирового тура BTS с 82 концертами.

Кстати, Swim – это не первое сотрудничество Тани Муиньо с BTS. В 2023 году она снимала клип Standing Next to You для Чонгука. Съемки видеоработы тогда проходили на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште, а в кадре также появилась украинская модель Паша Гаруля.

Что известно о Тане Муиньо?