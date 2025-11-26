Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: украинцы возмущены выбором бренда

Латвийская певица Лайма Вайкуле снялась в рекламе украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ. Она вместе с латвийским хором исполнила "Щедрик" Николая Леонтовича. Кроме того, в ролике появился народный танцевальный ансамбль Латвии.

Мнения украинцев относительно такой рекламной кампании накануне Рождества разделились. Одни раскритиковали решение компании пригласить Лайму Вайкуле к видео, а другие – наоборот, поддержали. Почему люди раскритиковали АТБ, что известно о позиции Лаймы Вайкуле относительно войны в Украине и как АТБ отреагировали на хейт – смотрите в материале 24 Канала.

О каком рекламном видео идет речь?

Рекламное видео сняли на морском побережье. Лайма Вайкуле в ролике появилась в объемной шубе светлого цвета, белой меховой шапке с аксессуарами. Вместе с латвийским хором она исполнила украинскую народную песню "Щедрик", слова к которой написал Николай Леонтович. В кадре также можно было увидеть танцевальный ансамбль. В конце видео все они сошлись в круг, обнявшись.

В темные времена ищем свет в простых вещах. Иногда, кажется, что это не под силу. Но в моменты, когда дни испытывают на прочность, привычные вещи приобретают другое значение, этот свет особенно ценен. Совсем скоро лучи Рождества объединят нас в тихой радости в кругу близких людей, теплых словах и добрых дел, которые согревают тогда, когда вокруг неспокойно. Пусть сердца наполняются любовью, благодарностью и верой в то, что свет всегда находит путь,

– отметили под видео.

Как на предрождественскую рекламу АТБ отреагировали в Украине?

Люди высказали свои мысли в комментариях под публикациями АТБ в инстаграме и под постом радиоведущего Артура Адамова в соцсети Threads. Многие пользователи раскритиковали выбор артистки из-за ее советского прошлого, русскоязычного репертуара и связи с россиянами, считая это неуместным во время российско-украинской войны. Также люди считают, что лучше в рекламу бы пригласили кого-то из украинских артистов, или исполнителей из других стран, которые имеют четкую проукраинскую позицию.

"Невозможно найти логику и объяснить для чего вы это сделали и как это коррелирует с современными реалиями Украины и украинцев. Это просто очень плохо";

"Вы этой идеей о "дружбе народов" только обесценили нашу страну, наших исполнителей и нашу культуру. В других странах же очень много действительно проукраинских исполнителей, но вам импонирует совковая госпожа Вайкуле, которую вы притянули в свой ролик и наше медиапространство. Жаль вас, жаль нашу страну, потому что Россия из нее никак не может вылезти";

"В Латвии есть немало певцов без российского бэкграунда и дружбы с россиянами, почему бы было не пригласить кого-то, с кем все однозначно? Зачем эти лишние триггеры? Чисто для хайпа".



АТБ раскритиковали в сети из-за рекламного видео, где снялась Лайма Вайкуле / Скриншоты из сети

В то же время есть и те пользователи, которые защищают Лайму Вайкуле, отмечая, что она латвийка, которая четко выразила позицию против войны, поддерживает Украину и поет на украинском.

"Лайма, разговаривая всю жизнь на русском, поет на нашем языке, поддерживает наших людей и постоянно говорит о нашей стране. Не буду даже сравнивать людей наших, которые до сих пор не выучили и несколько фраз на украинском. Времена изменились, и люди показали, кем являются на самом деле"

"Слушайте, я понимаю, почему у вас такая реакция. Потому что Лайма устойчиво ассоциируется с российской эстрадой и когортой старых российских звезд – как и многие наши звезды в прошлом. Но мы уже не в стадии размытия границ "русского мира", а в процессе выстраивания нового инфопространства и новых связей с дружественными странами. Нам важно иметь союзников в лице Эстонии, Латвии, Литвы, Сакартвело, Казахстана, Армении, свободной Беларуси, а не закрываться в пузыре: "Нас никто не понимает, пака, дурачки!"".

Пользователи поддержали Лайму Вайкуле и рекламное видео АТБ / Скриншоты из сети

Как на критику отреагировала команда АТБ?

Комментарии под рекламное видео в инстаграме команда закрыла. В то же время после волны хейта компания опубликовала официальное заявление, где отметила, что их ролик должен был передать атмосферу дружбы и рождественского тепла между народами, а не нести какие-либо политические или идеологические месседжи. По их словам, участие латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле связано исключительно с тематикой международного поздравления.

Мы признаем, что в контексте сегодняшней реальности любые публичные фигуры могут восприниматься неоднозначно, и сожалеем, если это вызвало негативные эмоции. С другой стороны, мы еще раз подчеркиваем, что АТБ-маркет не поддерживает и не сотрудничает с лицами, которые имеют пророссийские или антиукраинские позиции. Мы всегда были и остаемся украинским бизнесом, работающим для украинцев и вместе с украинцами, а украинская идентичность и культура – основа всех наших коммуникаций,

– написали на странице АТБ в инстаграме.

