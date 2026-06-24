Певица Lama рассказала о преимуществах отношений с мужчинами младше себя, опираясь на собственный опыт

Украинская певица Наталья Дзенкив, известная под псевдонимом Lama, поделилась своими мыслями о разнице в возрасте между партнерами. Артистка, которая встречается с избранником, младше её на 18 лет, считает такой союз наиболее комфортным.

В недавнем интервью "Наедине с гламуром" певица отметила, что рядом с мужчиной младше себя женщина чувствует себя лучше и получает больше положительной энергии.

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По её словам, это помогает сохранять молодость и избегать кризисных состояний.

Вообще я советую всем женщинам иметь таких мужчин, моложе себя. Потому что, во-первых, женщина сама начинает выглядеть моложе с таким мужчиной. Потому что там правильная молодая энергия,

– поделилась 50-летняя Лама.

Певица также рассказала о своём предыдущем опыте общения со сверстниками или мужчинами постарше. Она подчеркнула, что не обобщает, однако раньше сталкивалась с партнёрами, которые находились в подавленном состоянии и передавали этот негатив ей.

Я не говорю, что все, но я сталкивалась с мужчинами, у которых после 40 – у них уже всё пропало, типа, они в депрессии, они ещё и тебя втянут в эту депрессию, и тебе станет плохо, и ты с ними потом будешь на тех же таблетках сидеть,

– подытожила артистка.

Лама в отношениях с Романом / фото из Instagram

Что известно о личной жизни Натальи Дзенкив?

Отношения певицы с музыкантом по имени Роман длятся с 2016 года. Пара познакомилась во время летнего отдыха артистки в Херсонской области.

По словам Натальи Дзенкив, их знакомство завязалось случайно, когда мужчина обратил внимание на необычный аромат кофе с ванилью и орехом, который пила звезда. Исполнительница неоднократно подчеркивала, что, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они с любимым никогда её не ощущали и находятся в абсолютно гармоничных отношениях.

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