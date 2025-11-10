Lama объяснила, почему не хочет свадьбу с младшим на 17 лет бойфрендом
- Певица Lama призналась, что не хочет свадьбы с бойфрендом Романом из-за негативных воспоминаний об этом событии.
- Роман сделал предложение Lama в романтической атмосфере, но певица не осознала сразу, что происходит.
Певица Lama (Наталья Дзенькив) рассказала об отношениях с бойфрендом Романом, который младше ее на 17 лет. Они познакомились в Херсонской области, куда артистка поехала с подругами.
После общения с Романом Lama поняла, что они "родственные души". Об этом Lama рассказала в интервью Алине Доротюк, пишет 24 Канал.
Тоже интересно Это было очень мило, – возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала, как дипломат ей сделал предложение
Lama и Роман находятся в отношениях уже 9 лет. Мужчина сделал предложение любимой, но певица призналась, что не хочет свадьбы, ведь у нее осталась плохие воспоминания об этом событии.
Когда я бывала на свадьбах, видела, как люди там плачут. Выдают замуж девушку, начинает играть жалостливая музыка и после того все вокруг плачут, будто после этой свадьбы уже жизнь заканчивается для нее. Я поняла, что мне именно этот момент, свадьба, не интересен. Мне интересно, когда делают предложение, потому что это говорит о том, что человек хочет разделить с тобой жизнь,
– поделилась Lama.
Однако певица отметила, что в детстве ей нравились свадьбы, а позже все изменилось.
Также Lama вспомнила, как Роман ей сделал предложение.
Он приглашает меня в нашу комнату. Смотрю, вся комната в лепестках роз, и везде вот эти маленькие свечи горят, а он по центру сидит обнаженный. И тут он мне подает кольцо, а я шокирована. В момент, когда что-то такое случается, мой мозг не совсем осознает факт,
– призналась она.
Так, любимый снова сделал предложение певице, чтобы она смогла насладиться моментом.
Интервью с Lama: смотрите видео онлайн
Кстати! В прошлом году в интервью проекту "Невероятной правде о звездах" от СТБ Lama призналась, что пока не готова к детям: "Я понимаю, что мне надо писать песни, творить – это мое предназначение. Быть мамой – это также предназначение. Надо отказаться от себя в какой-то степени".
Что известно о личной жизни Lama?
Lama один раз была в официальном браке. Певица вышла замуж в 18 лет. "У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса. Я в него влюбилась. Такой красивый, с черными волосами. Я настолько была безбашенной, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились, и в тот же день он сделал предложение. И я согласилась. Брак продлился около года", – рассказала она в интервью Славе Демину.
Lama 15 лет была в отношениях со своим продюсером Виталием Телезиным. В 2012 они разошлись. Дело в том, что пара была сосредоточена на совместной работе, а не на отношениях.
Сейчас Lama и Телезиным поддерживают хорошие отношения.