Lama объяснила, почему не хочет свадьбу с младшим на 17 лет бойфрендом

Певица Lama (Наталья Дзенькив) рассказала об отношениях с бойфрендом Романом, который младше ее на 17 лет. Они познакомились в Херсонской области, куда артистка поехала с подругами.

После общения с Романом Lama поняла, что они "родственные души". Об этом Lama рассказала в интервью Алине Доротюк, пишет 24 Канал.

Lama и Роман находятся в отношениях уже 9 лет. Мужчина сделал предложение любимой, но певица призналась, что не хочет свадьбы, ведь у нее осталась плохие воспоминания об этом событии.

Когда я бывала на свадьбах, видела, как люди там плачут. Выдают замуж девушку, начинает играть жалостливая музыка и после того все вокруг плачут, будто после этой свадьбы уже жизнь заканчивается для нее. Я поняла, что мне именно этот момент, свадьба, не интересен. Мне интересно, когда делают предложение, потому что это говорит о том, что человек хочет разделить с тобой жизнь,

– поделилась Lama.

Однако певица отметила, что в детстве ей нравились свадьбы, а позже все изменилось.

Также Lama вспомнила, как Роман ей сделал предложение.

Он приглашает меня в нашу комнату. Смотрю, вся комната в лепестках роз, и везде вот эти маленькие свечи горят, а он по центру сидит обнаженный. И тут он мне подает кольцо, а я шокирована. В момент, когда что-то такое случается, мой мозг не совсем осознает факт,

– призналась она.

Так, любимый снова сделал предложение певице, чтобы она смогла насладиться моментом.

Кстати! В прошлом году в интервью проекту "Невероятной правде о звездах" от СТБ Lama призналась, что пока не готова к детям: "Я понимаю, что мне надо писать песни, творить – это мое предназначение. Быть мамой – это также предназначение. Надо отказаться от себя в какой-то степени".

Что известно о личной жизни Lama?