Lama пояснила, чому не хоче весілля з молодшим на 17 років бойфрендом

Співачка Lama (Наталя Дзеньків) розповіла про стосунки з бойфрендом Романом, який молодший за неї на 17 років. Вони познайомились у Херсонські області, куди артистка поїхала з подругами.

Після спілкування з Романом Lama зрозуміла, що вони "споріднені душі". Про це Lama розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише 24 Канал.

Lama і Роман перебувають у стосунках уже 9 років. Чоловік освідчився коханій, але співачка зізналась, що не хоче весілля, адже в неї залишилась погані спогади про цю подію.

Коли я бувала на весіллях, бачила, як люди там плачуть. Видають заміж дівчину, починає грати жалісна музика і після того всі навколо плачуть, ніби після цього весілля вже життя закінчується для неї. Я зрозуміла, що мені саме цей момент, весілля, не цікавий. Мені цікаво, коли роблять пропозицію, бо це говорить про те, що людина хоче розділити з тобою життя,

– поділилась Lama.

Однак співачка зазначила, що в дитинстві їй подобалися весілля, а пізніше все змінилось.

Також Lama пригадала, як Роман їй освідчився.

Він запрошує мене в нашу кімнату. Дивлюся, вся кімната в пелюстках троянд, і всюди ось ці малесенькі свічки горять, а він по центру сидить оголений. І тут він мені подає каблучку, а я шокована. У момент, коли щось таке трапляється, мій мозок не зовсім усвідомлює факт,

– зізналась вона.

Так, коханий знову освідчився співачці, щоб вона змогла насолодитися моментом.

До речі! Торік в інтерв'ю проєкту "Неймовірній правді про зірок" від СТБ Lama зізналась, що наразі не готова до дітей: "Я розумію, що мені треба писати пісні, творити – це моє призначення. Бути мамою – це також призначення. Треба відмовитись від себе якоюсь мірою".

Що відомо про особисте життя Lama?