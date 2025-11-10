Lama пояснила, чому не хоче весілля з молодшим на 17 років бойфрендом
- Співачка Lama зізналася, що не хоче весілля з бойфрендом Романом через негативні спогади про цю подію.
- Роман освідчився Lama у романтичній атмосфері, але співачка не усвідомила одразу, що відбувається.
Співачка Lama (Наталя Дзеньків) розповіла про стосунки з бойфрендом Романом, який молодший за неї на 17 років. Вони познайомились у Херсонські області, куди артистка поїхала з подругами.
Після спілкування з Романом Lama зрозуміла, що вони "споріднені душі". Про це Lama розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише 24 Канал.
Lama і Роман перебувають у стосунках уже 9 років. Чоловік освідчився коханій, але співачка зізналась, що не хоче весілля, адже в неї залишилась погані спогади про цю подію.
Коли я бувала на весіллях, бачила, як люди там плачуть. Видають заміж дівчину, починає грати жалісна музика і після того всі навколо плачуть, ніби після цього весілля вже життя закінчується для неї. Я зрозуміла, що мені саме цей момент, весілля, не цікавий. Мені цікаво, коли роблять пропозицію, бо це говорить про те, що людина хоче розділити з тобою життя,
– поділилась Lama.
Однак співачка зазначила, що в дитинстві їй подобалися весілля, а пізніше все змінилось.
Також Lama пригадала, як Роман їй освідчився.
Він запрошує мене в нашу кімнату. Дивлюся, вся кімната в пелюстках троянд, і всюди ось ці малесенькі свічки горять, а він по центру сидить оголений. І тут він мені подає каблучку, а я шокована. У момент, коли щось таке трапляється, мій мозок не зовсім усвідомлює факт,
– зізналась вона.
Так, коханий знову освідчився співачці, щоб вона змогла насолодитися моментом.
Інтерв'ю з Lama: дивіться відео онлайн
До речі! Торік в інтерв'ю проєкту "Неймовірній правді про зірок" від СТБ Lama зізналась, що наразі не готова до дітей: "Я розумію, що мені треба писати пісні, творити – це моє призначення. Бути мамою – це також призначення. Треба відмовитись від себе якоюсь мірою".
Що відомо про особисте життя Lama?
Lama один раз була в офіційному шлюбі. Співачка вийшла заміж у 18 років. "У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса. Я в нього закохалася. Такий гарний, з чорним волоссям. Я настільки була безшабашною, що не розібралася хто він, що він. Ми познайомилися, і в той же день він зробив пропозицію. І я погодилася. Шлюб протривав близько року", – розповіла вона в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Lama 15 років була у стосунках зі своїм продюсером Віталієм Телезіним. У 2012 вони розійшлися. Річ у тім, що пара була зосереджена на спільній роботі, а не на стосунках.
Зараз Lama і Телезіним підтримують хороші стосунки.