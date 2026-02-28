Она не знала, что я певец, – LAUD впервые рассказал историю знакомства с любимой
- LAUD и его девушка Диана Томнюк впервые рассказали историю своего знакомства.
- Пара познакомилась в кафе, и Диана сначала не знала, что LAUD – певец, а симпатия между ними возникла сразу.
Внимание к украинскому певцу LAUD увеличилось после Нацотбора на Евровидение-2026. Но на самом деле сердце артиста уже длительное время занято. Почти год он живет с девушкой – владелицей бренда одежды Дианой Томнюк.
Артист не скрывает отношения и публикует фото с любимой в своих социальных сетях. Но впервые они появились вместе в ютуб-проекте Педанов "Говорят! Врут?".
Смотрите также Джим Керри впервые вышел в свет с избранницей и признался ей в любви прямо со сцены
LAUD и Диана поделились эксклюзивными деталями личной жизни. Пара впервые рассказала свою историю любви.
Когда мы с Дианой познакомились, то она вообще не знала, что LAUD – это певец. Мы познакомились в кафе летом, когда Диана вернулась из Лондона. Она жила там некоторое время, когда началось полномасштабное вторжение, и, в принципе, не сильно интересовалась украинской музыкой,
– вспоминал артист.
Влад сразу заметил Диану, но первый шаг все равно сделала девушка. Однажды они встречались с компанией – у пары был общий знакомый.
"В один момент получилось так, что вся компания ушла, а мы с Владом остались за одним столом. Я сижу и чувствую какую-то неловкость, потому что мы просто молчим. Влад, кажется, начал есть бургер. И тогда я говорю: "Я знаю, что вы артист". Просто вспомнила, что до этого моя подружка сказала: "Да мы вашу песню всю дорогу из Одессы слушали", – рассказала Диана.
LAUD с любимой / Фото пресс-службы
Так у них завязался разговор. Который, кажется, был любовью с первого взгляда. LAUD признался: когда Диана спросила о его настоящем имени, он забыл, как его зовут.
Почему-то растерялся или подумал, что надо как-то по-крутому ответить. Симпатия была сразу. Я почувствовал Дианину энергию – такую позитивную, очень честную, приятную, и мне сразу это понравилось,
– с улыбкой говорит LAUD.
Ранее в интервью Славе Демину LAUD впервые рассказал о редкой врожденной особенности – синдром Поланда. Из-за этого у него отсутствует одна грудная мышца.
LAUD на Нацотборе на Евровидение
Певец в очередной раз попробовал свои силы на вокальном конкурсе. На этот раз он представил песню Lightkeeper.
В финале Нацотбора LAUD представил минималистичный номер, но поразил публику безупречным вокалом. Судьи оценили его по-разному: Константин Томильченко назвал артиста своим фаворитом, а Евгений Филатов отметил, что LAUD не хватает уверенности.
LAUD получил по 9 баллов от членов жюри и зрителей и таким образом занял 2 место. Сейчас артист не готов идти на следующий Нацотбор.