Артист не скрывает отношения и публикует фото с любимой в своих социальных сетях. Но впервые они появились вместе в ютуб-проекте Педанов "Говорят! Врут?".

LAUD и Диана поделились эксклюзивными деталями личной жизни. Пара впервые рассказала свою историю любви.

Когда мы с Дианой познакомились, то она вообще не знала, что LAUD – это певец. Мы познакомились в кафе летом, когда Диана вернулась из Лондона. Она жила там некоторое время, когда началось полномасштабное вторжение, и, в принципе, не сильно интересовалась украинской музыкой,

– вспоминал артист.

Влад сразу заметил Диану, но первый шаг все равно сделала девушка. Однажды они встречались с компанией – у пары был общий знакомый.

"В один момент получилось так, что вся компания ушла, а мы с Владом остались за одним столом. Я сижу и чувствую какую-то неловкость, потому что мы просто молчим. Влад, кажется, начал есть бургер. И тогда я говорю: "Я знаю, что вы артист". Просто вспомнила, что до этого моя подружка сказала: "Да мы вашу песню всю дорогу из Одессы слушали", – рассказала Диана.



LAUD с любимой / Фото пресс-службы

Так у них завязался разговор. Который, кажется, был любовью с первого взгляда. LAUD признался: когда Диана спросила о его настоящем имени, он забыл, как его зовут.

Почему-то растерялся или подумал, что надо как-то по-крутому ответить. Симпатия была сразу. Я почувствовал Дианину энергию – такую позитивную, очень честную, приятную, и мне сразу это понравилось,

– с улыбкой говорит LAUD.

Ранее в интервью Славе Демину LAUD впервые рассказал о редкой врожденной особенности – синдром Поланда. Из-за этого у него отсутствует одна грудная мышца.

LAUD на Нацотборе на Евровидение