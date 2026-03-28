Дива, которая никогда не была замужем: как сложилась личная жизнь Леди Гаги

Сегодня, 28 марта, Леди Гага отмечает 40-й день рождения. Она всегда поражает экстравагантными появлениями в мире, однако о личной жизни предпочитает не вдаваться в детали.

Настоящее имя звезды – Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. В юном возрасте она пережила немало плохого, что оставило след в ее жизни. Однако в день ее рождения 24 Канал сосредоточится именно на теме личной жизни Гаги, ведь это чаще всего интересует публику.

С кем встречалась Леди Гага?

Прежде чем перейдем к рассказу о частной жизни певицы, стоит отметить, что в подростковом возрасте над ней насмехались из-за внешности, а в 19 лет она стала жертвой изнасилования. Ей пришлось проходить ментальную и физическую терапию, чтобы восстановиться после этой ужасной ситуации. Травма не прошла бесследно, ведь на ее фоне у исполнительницы развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Когда-то Гага заявляла, что является бисексуалкой. СМИ даже писали, что исполнительница несколько лет встречалась с девушками, однако подтверждений этой информации нет.

Публике известно о нескольких громких романах актрисы. К примеру, в 2006 году у нее завязались отношения с ее продюсером Робом Фюзари. Пара смогла пробыть вместе всего три года.

Леди Гага и Роб Фюзари / Фото с фандом-страницы звезды

Позже певица имела то ли интрижку, то ли отношения с дизайнером Дада (Мэтью) Уильямсом. Однако об этой паре прессе почти ничего неизвестно.

Однажды судьба свела ее с актером Тейлором Кинни. Мужчина даже сделал предложение любимой, однако через год все приготовления к свадьбе были отменены.

Леди Гага и Тейлор Кинни / Фото Getty images

Следующим возлюбленным звезды стал ее агент Кристиан Карино. Пара также обручилась, но, по иронии судьбы, и эта помолвка была отменена примерно через год.

Леди Гага и Кристиан Карино / Фото Getty images

Построить счастливые отношения Леди Гага пыталась и со звукорежиссером Дэном Хортоном, однако и этот мужчина снова не оказался судьбой певицы.

А дальше в ее жизни появился предприниматель Майкл Полански. В 2024 году стало известно об их помолвке. В интервью изданию E News актриса рассказала, как получила предложение от возлюбленного.

По ее словам, Майкл сделал предложение после ее дня рождения. Они отправились в путешествие и поднимались по горам. Во время очередной вылазки, когда добрались до цели, решили сделать фото, а потом спустились вниз.

По дороге к жилью мужчина поинтересовался у любимой, может ли он ей сделать предложение.

То есть, Майкл хотел знать, можно ли сделать предложение, прежде чем на это решиться,

– подчеркнула Гага.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото Getty images

Полански все время держал кольцо в своем рюкзаке, однако на предложение сразу же ответила заветное "да". На фото выше можете увидеть то самое бриллиантовое кольцо, которое украшает безымянный палец знаменитости. Пока неизвестно продолжается ли подготовка к свадьбе и хочет ли Леди Гага надевать белое платье.