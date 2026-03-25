Об этом сообщает BBC. Участники BTS – PM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук впервые выступили вместе с 2022 года, когда взяли паузу из-за прохождения обязательной военной службы.

На концерт группы BTS пришло около 104 000 фанатов, а ожидалось, что шоу посетят около 260 000. В последние месяцы акции компании Hybe росли накануне тура коллектива и выхода нового альбома Arirang, однако в понедельник упали на 15,5%.

Концерт BTS транслировался в прямом эфире на платформе Netflix в более 190 странах, в частности в Южной Корее. Это, а также строгий контроль, могло повлиять на количество зрителей.

Музыкальный лейбл Big Hit Music, которым руководит компания Hybe, объявил, что альбом Arirang разошелся тиражом в 3,98 миллиона копий в первый день продаж (группа представила его 20 марта).

Группа BTS – основной источник дохода Hybe. Операционная прибыль компании резко упала во время длительного перерыва коллектива.

Однако издание Korea Times пишет, что аналитики фондового рынка имеют оптимистичный прогноз по акциям. Он обусловлен предстоящим мировым туром южнокорейского коллектива.

Мировой тур BTS, который начнется в апреле, по прогнозам, соберет примерно 4,6 миллиона участников, исходя из объявленных на сегодня дат, и может превысить 5 миллионов, если будут добавлены дополнительные шоу,

– сказал Чан Мин-джи, аналитик компании Kyobo Securities.

Он отметил, что финансовый вклад BTS достигнет примерно 1,6 триллиона вон. Аналитики прогнозируют, что годовой доход HYBE достигнет 4,38 триллиона вон, что на 65,3% больше, чем в предыдущем году, а операционная прибыль вырастет на 978,2% до 538,1 миллиарда вон.

