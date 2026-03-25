Про це повідомляє BBC. Учасники BTS – PM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чімін, Ві та Чонґук уперше виступили разом з 2022 року, коли взяли паузу через проходження обов'язкової військової служби.

На концерт гурту BTS прийшло близько 104 000 фанатів, а очікувалося, що шоу відвідають приблизно 260 000. В останні місяці акції компанії Hybe зростали напередодні туру колективу та виходу нового альбому Arirang, проте у понеділок впали на 15,5%.

Концерт BTS транслювався у прямому етері на платформі Netflix у понад 190 країнах, зокрема в Південній Кореї. Це, а також суворий контроль, могло вплинути на кількість глядачів.

Музичний лейбл Big Hit Music, яким керує компанія Hybe, оголосив, що альбом Arirang розійшовся тиражем у 3,98 мільйона копій першого дня продажів (гурт презентував його 20 березня).

Гурт BTS – основне джерело доходу Hybe. Операційний прибуток компанії різко впав під час тривалої перерви колективу.

Проте видання Korea Times пише, що аналітики фондового ринку мають оптимістичний прогноз щодо акцій. Він зумовлений майбутнім світовим туром південнокорейського колективу.

Світовий тур BTS, який розпочнеться у квітні, за прогнозами, збере приблизно 4,6 мільйона учасників, виходячи з оголошених на сьогодні дат, і може перевищити 5 мільйонів, якщо будуть додані додаткові шоу,

– сказав Чан Мін-джі, аналітик компанії Kyobo Securities.

Він зазначив, що фінансовий вклад BTS сягне приблизно 1,6 трильйона вон. Аналітики прогнозують, що річний дохід HYBE досягне 4,38 трильйона вон, що на 65,3% більше, ніж у попередньому році, а операційний прибуток зросте на 978,2% до 538,1 мільярда вон.

Коротко про гурт BTS