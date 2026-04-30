Деякі українці почали захоплюватися тим, що росіянин вивчив нашу мову, зокрема відома психологиня та блогерка Наталія Холоденко. Нещодавно вона зустріла Галкіна та заявила, що вони спілкувалися українською. Проте позиція шоумена не така вже й проукраїнська. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Весілля в Каннах за 5 мільйонів доларів: що відомо про молодят, які наробили шуму в мережі

Що не так з позицією Максима Галкіна?

Максим Галкін засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через "антивоєнну" позицію шоумена у вересні 2022 року Міністерство юстиції Росії внесло його у список "іноземних агентів".

Проте не варто забувати, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, Донецьку і Луганську області, а Галкін разом із дружиною та дітьми покинув Батьківщину лише у 2022 році.

До 24 лютого 2022 року шоумен не засуджував російську агресію проти України. Він дозволяв собі принизливі жарти про українців й навіть відвідав окупований Росією Крим: 12 червня 2014 року Галкін та співачка Пелагея були ведучими концерту в Криму, присвяченому Дню Росії.

Кажуть, що Крим – це Росія у мініатюрі. Тут споконвіку живуть у мирі та злагоді різні національності, поважаючи та розуміючи одне одного,

– сказав шоумен зі сцени.

Максим Галкін на концерті до Дня Росії в Ялті, 12 червня 2014 рік / Скриншот з відео

Так, у листопаді 2021 року Максима Галкіна внесли до переляку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Проте у червня 2022 року шоумена виключили із "чорного списку".

До речі, торік у великому інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Алла Пугачова, яка є дружиною Галкіна, повторила пропагандистський наратив про війну між "братніми народами", зізналась, що колись агітувала та голосувала за Володимира Путіна, заявила, що її Батьківщина "дуже постраждала від війни". Ба більше, наприкінці розмови співачка сказала, що "всім серцем любила Росію і любить".

Що відомо про гучне весілля в Каннах?