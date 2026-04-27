Подія відбулась у Каннах на Лазурному узбережжі Франції. Світлинами та відео Ніка Ломіа ділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Святкування пройшло в замку Château de la Croix des Gardes з видом на Середземне море. Історичний особняк збудували ще в 1919 році, а в 1955 Альфред Гічкок знімав там фільм "Спіймати злодія", про що йдеться на сайті маєтку. Вартість оренди за добу складає 100 тисяч доларів.

Подружжя святкувало весілля упродовж двох днів. Ведучим церемонії став росіянин Максим Галкін. Він ділився смішними історіями, співав російські хіти й навіть виконав україномовну пісню Іво Бобула – "Розмова з тобою". У пресі припускають, що його гонорар за це весілля склав близько 130 тисяч доларів.

Та на цьому список зіркових гостей не завершився. На святі з'явився Валерій Меладзе, який заспівав свої хіти "Салют, Вера!" та "Самба белого мотылька".

Зазначимо, російський співак грузинського походження Валерій Меладзе під час повномасштабної війни вирішив зберігати мовчання. Спершу він закликав зупинити війну, а потім "перевзувся" і надалі розважав росіян. Зараз Меладзе тихо живе за кордоном.

Хедлайнером події став Рікі Мартін – знаменитий пуерто-риканський співак. У пресі вважають, що його виступ на весіллі міг коштувати молодятам близько 1,5 мільйона доларів.

До слова, серед зіркових гостей був блогер Олександр Слобоженко. Він втік за кордон під час повномасштабної війни, а у вересні 2024 його заочно арештували за несплату податків.

Наступного дня весілля продовжилось з акцентом на традиції країн, звідки родом наречені.

Що відомо про новоспечене подружжя?

Ніка Ломіа – українська модель родом з Харкова. Через повномасштабну війну вона виїхала за кордон – зараз проживає в Монако та продовжує свою кар'єру. У моделінгу Ніка з самого дитинства.

Наречений Нікі Ломіа народився в Грузії. Він є співзасновником компанії Spribe, що розробляє азартні онлайн-ігри для сайтів. Офіс цієї компанії розташований у Києві.