Событие состоялось в Каннах на Лазурном побережье Франции. Фотографиями и видео Ника Ломиа делилась на своей на своей странице в инстаграме.

К слову Скандал с "Караоке на Майдане": команду Кондратюка обвинили в обмане на 1000 долларов

Празднование прошло в замке Château de la Croix des Gardes с видом на Средиземное море. Исторический особняк построили еще в 1919 году, а в 1955 Альфред Хичкок снимал там фильм "Поймать вора", о чем говорится на сайте поместья. Стоимость аренды за сутки составляет 100 тысяч долларов.

Супруги праздновали свадьбу в течение двух дней. Ведущим церемонии стал россиянин Максим Галкин. Он делился смешными историями, пел российские хиты и даже исполнил украиноязычную песню Иво Бобула – "Разговор с тобой". В прессе предполагают, что его гонорар за эту свадьбу составил около 130 тысяч долларов.

Максим Галкин стал ведущим праздника: видео

Но на этом список звездных гостей не завершился. На празднике появился Валерий Меладзе, который спел свои хиты "Салют, Вера!" и "Самба белого мотылька".

Валерий Меладзе выступил на свадьбе: видео

Отметим, российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе во время полномасштабной войны решил хранить молчание. Сначала он призвал остановить войну, а потом "переобулся" и в дальнейшем развлекал россиян. Сейчас Меладзе тихо живет за границей.

Хедлайнером события стал Рики Мартин – знаменитый пуэрто-риканский певец. В прессе считают, что его выступление на свадьбе могло стоить молодоженам около 1,5 миллиона долларов.

Рики Мартин на свадьбе украинки: видео

К слову, среди звездных гостей был блогер Александр Слобоженко. Он сбежал за границу во время полномасштабной войны, а в сентябре 2024 его заочно арестовали за неуплату налогов.

На следующий день свадьба продолжилась с акцентом на традиции стран, откуда родом невесты.

Какой была свадьба супругов: смотрите видео онлайн

Что известно о новоиспеченных супругах?

Ника Ломиа – украинская модель родом из Харькова. Из-за полномасштабной войны она выехала за границу – сейчас проживает в Монако и продолжает свою карьеру. В моделинге Ника с самого детства.

Жених Ники Ломиа родился в Грузии. Он является соучредителем компании Spribe, разрабатывающей азартные онлайн-игры для сайтов. Офис этой компании расположен в Киеве.