Как Кажанна и Даниил намекнули на перемены в личной жизни и что известно об их отношениях – читайте в материале.
Кажанна опубликовала в тиктоке видео под свой новый трек "слезка" и написала: "а песня то оказалась пророческой", вероятно намекая на разрыв отношений, о чем поклонники певицы пишут в комментариях.
В сети предположили, что Кажанна разошлась с парнем / Скриншот с тиктока певицы
Даниил же вчера намекнул, что сделал Кажанне предложение, однако получил отказ. Впоследствии парень удалил пост.
Кольцо полетело в озеро. Такая вот история,
– написал он на своей странице в X.
Бойфренд Кажанны намекнул на их разрыв / Скриншот с X Даниила
Напомним, что Кажанна рассекретила свои отношения с военным в марте 2025 года.
Даниил – боец 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с позывным "Тень". Парень родом из города Лисичанск Луганской области, в армию присоединился в 19 лет.
Недавно пара отпраздновала годовщину знакомства. Кажанна встретила Даниила 17 февраля 2025 года после своего концерта во Львове.
Кто из звезд недавно разошелся?
Напомним, 1 мая Потап и Настя Каменских объявили о разводе. Артисты опубликовали совместное сообщение в инстаграме, однако никакими подробностями не поделились.
Потап и Настя находились в браке почти 7 лет. Они отпраздновали роскошную свадьбу в элитном ресторане под Киевом 23 мая 2019 года.
Слухи о разрыве ходили уже давно, однако звезды их отрицали.
На днях Потап заговорил об участии в проекте "Холостяк", однако в сети заявление рэпера не оценили.