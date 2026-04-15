В соцсетях она выложила видео, где танцует под песню украинской артистки Кажанны – Boy. Ролик быстро стал популярным в сети, передает 24 Канал.

Так, видео Суджин в тиктоке за два дня набрало более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Значительную часть реакций оставили украинские поклонники артистки – многие писали, что не сразу поверил, что это настоящее видео, а другие просто засыпали певицу комплиментами.

Видео Суджин под украинский трек Boy стало вирусным в сети / Скриншоты с тиктока

Суджин также поделилась этим роликом в инстаграме, где на него отреагировала и сама Кажанна, написав, что ей очень приятно.

Как Кажанна отреагировала на видео Суджин под ее трек / Скриншот из инстаграма

Для справки! Со Суджин – певица и танцовщица из Южной Кореи, которая была участницей (G)I-DLE в 2018-2021 годах. В 2023 году она начала сольную карьеру, представив мини-альбом Agassy.

Что известно о треке Boy?