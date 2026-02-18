Кажанна поделилась фотографией с Даниилом в инстаграме. Она попросила поддержать сбор.
Кажанна рассказала, что познакомилась с Даниилом год назад, 17 февраля, после своего концерта во Львове. Вчера же певица снова выступила там – она развлекала поклонников на концертной арене "Малевич".
Я думаю, это знак закрыть сегодня его сбор,
– написала Кажанна.
Кажанна с любимым-военным / Скриншот из инстаграма певицы
Важно! Даниил открыл сбор для 12-й бригады НГУ "Азов". Средства нужны на ударные дроны и дроны-перехватчики от проекта "Тыловики". Цель – 500 тысяч гривен. Поддержать сбор можно по ссылке.
На своей странице в инстаграме Даниил трогательно обратился к своей девушке. Военный признался, что очень любит Кажанну и поблагодарил ее за то, что появилась в его жизни.
Защитник также поблагодарил любимую за то, что она распространяет его сбор на своих концертах.
Даниил обратился к Кажанне / Скриншот из инстаграма военного
Парень Кажанны призвал присоединиться к сбору / Скриншот из инстаграма Даниила
Что известно о парне Кажанны?
Напомним, Кажанна впервые показалась со своим возлюбленным в конце марта 2025 года. Даниил поделился совместными фотографиями с певицей в социальной сети X.
Избранник Кажанны – военнослужащий 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с позывным "Тень".
Даниил родился в городе Лисичанск Луганской области, а к армии присоединился в 19 лет.