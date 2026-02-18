Кажанна поделилась фотографией с Даниилом в инстаграме. Она попросила поддержать сбор.

Читайте также Не хотелось "бизнес муток", – Jerry Heil прокомментировала скандал между Кажанной и ее лейблом

Кажанна рассказала, что познакомилась с Даниилом год назад, 17 февраля, после своего концерта во Львове. Вчера же певица снова выступила там – она развлекала поклонников на концертной арене "Малевич".

Я думаю, это знак закрыть сегодня его сбор,

– написала Кажанна.

Кажанна с любимым-военным / Скриншот из инстаграма певицы

Важно! Даниил открыл сбор для 12-й бригады НГУ "Азов". Средства нужны на ударные дроны и дроны-перехватчики от проекта "Тыловики". Цель – 500 тысяч гривен. Поддержать сбор можно по ссылке.

На своей странице в инстаграме Даниил трогательно обратился к своей девушке. Военный признался, что очень любит Кажанну и поблагодарил ее за то, что появилась в его жизни.

Защитник также поблагодарил любимую за то, что она распространяет его сбор на своих концертах.

Даниил обратился к Кажанне / Скриншот из инстаграма военного

Парень Кажанны призвал присоединиться к сбору / Скриншот из инстаграма Даниила

Что известно о парне Кажанны?