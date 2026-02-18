Кажана поділилась світлиною з Данилом в інстаграмі. Вона попросила підтримати збір.
Кажанна розповіла, що познайомилась з Данилом рік тому, 17 лютого, після свого концерту у Львові. Учора ж співачка знову виступила там – вона розважала шанувальників на концертній арені "Малевич".
Я гадаю, це знак закрити сьогодні його збір,
– написала Кажанна.
Кажанна з коханим-військовим / Скриншот з інстаграму співачка
Важливо! Данило відкрив збір для 12-ї бригади НГУ "Азов". Кошти потрібні на ударні дрони та дрони-перехоплювачі від проєкту "Тиловики". Ціль – 500 тисяч гривень. Підтримати збір можна за посиланням.
На своїй сторінці в інстаграмі Данило зворушливо звернувся до своєї дівчини. Військовий зізнався, що дуже кохає Кажанну і подякував їй за те, що з'явилась у його житті.
Захисник також подякував коханій за те, що вона поширює його збір на своїх концертах.
Данило звернувся до Кажанни / Скриншот з інстаграму військового
Хлопець Кажанни закликав долучитися до збору / Скриншот з інстаграму Данила
Що відомо про хлопця Кажанни?
Нагадаємо, Кажанна вперше показалася зі своїм коханим наприкінці березня 2025 року. Данило поділився спільними фотографіями зі співачкою у соціальній мережі X.
Обранець Кажанни – військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" з позивним "Тінь".
Данило народився у місті Лисичанськ Луганської області, а до війська долучився у 19 років.