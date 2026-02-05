Тепер Jerry Hei відверто прокоментувала кейс з Кажанною. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

Не пропустіть У мережі обговорюють майбутнє весілля Лесі Нікітюк: чи справді ведуча готується до свята

Jerry Heil вважає, що вони з NOVA MUSIC побудували класний фундамент для артистки. Їхній контракт був укладений на три роки, однак фактично співпраця тривала два. Команда хотіла підтримати творчість Ганни Макієнко й вважає, що їм це вдалося. Так, за час співпраці Кажанна виступала з сольними концертами та працювала з великими брендами, зокрема Adidas. Співпрацю сторони завершили коректно, передавши Ані все напрацьоване – торгову марку та всі її пісні з бек-каталогом.

Не хотілося "бізнесових муток"… Не хотілося за собою лишати якісь хвости. Якщо Аня хоче йти й вона так точно вирішила – окей,

– сказала Jerry Heil.

Також на тлі скандалу в мережі з'явилися припущення, що Jerry Heil спеціально бере у свій лейбл перспективних співачок, щоб прибрати їх як конкуренток.

Це жахливо. Я вважаю, що люди, які мислять таким чином, допускають, що могли б так вчинити. Той, хто це розповсюджує, має наміри чомусь так написати. Я б ніколи так не вчинила. Люди, які знають мою історію, починаючи з 2017 і раніше, бачили мій шлях і особливо хто знає мене, як людину, розуміє, що я на таке навіть не здатна. Навіть на таку думку,

– наголосила виконавиця.

Інтерв'ю з Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Що Кажанна казала про співпрацю з NOVA MUSIC?