Про це заговорили після нещодавнього інтерв'ю дизайнерки Ельвіри Гасанової, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva. Модельєрка дружить з телеведучою.
Вона розповіла, що Леся Нікітюк одягнула вбрання від її бренду GASANOVA на хрещення сина.
Ми знайшли для неї ідеальну сукню і чоловіка вдягли, тому вони були красивезні. Вона зараз пише, що все – весільну сукню теж шиємо. Я кажу: "Та, супер, шиємо",
– розповіла Ельвіра Гасанова.
Водночас сама телеведуча наразі ніяких заяв про підготовку до весілля не робила.
Редакція 24 Каналу звернулася за коментарем до Лесі Нікітюк, та наразі відповіді не отримала.
Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк з коханим?
- Телеведуча перебуває в стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Відомо, що він розпочав кар'єру ще у 2016 році.
- Пара познайомилася на сайті знайомств. Про це знаменитість розповіла в шоу "Хто зверху".
- 6 січня 2025 року Дмитро зробив Лесі пропозицію під час відпочинку в Карпатах.
- У червні того ж року телеведуча повідомила, що стала мамою сина. Пара назвала малюка Оскаром.
- Раніше Леся Нікітюк розповідала, що вони з коханим вирішили відкласти весілля через службу Дмитра Бабчука.