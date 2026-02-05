Відео з концерту опублікували в тіктоці на сторінці вокальної студії, де він працює. Ролик за добу зібрав майже мільйон переглядів, понад сто тисяч лайків та сотні коментарів. Навіть Артем Пивоваров відреагував на відео.

Нічого особливого, просто мій чоловік Паша переспівав всіх на концерті Пивоварова,

– написала дружина Смирнова.

У ролику чути, що чоловік вразив усіх присутніх потужним голосом під час виконання гімну. Як виявилося, Павло сам є оперним співаком.

Як на це відео відреагували в мережі?

У коментарях користувачі написали багато приємних слів Павлу.

"У нього дуже крутий та сильний голос"

"Здається, він переспівав навіть Пивоварова"

"Це так зворушливо, особливо, коли всі співають. Атмосфера просто неймовірна"

"Круть. Неймовірний співак"

Коментарі під відео, де оперний співак на концерті Пивоварова в Одесі заспівав гімн України / Скриншот з тіктоку

Артем Пивоваров також залишив коментар під відео, написавши: "Наступного разу йду на концерт до Паші".

Артем Пивоваров відреагував на спів Павла Смирнова на його концерті / Скриншот з тіктоку

Що відомо про Павла Смирнова?